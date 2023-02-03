https://ria.ru/20230203/smert-1849483626.html

В Северной Осетии умерла участница Сталинградской битвы

В Северной Осетии умерла участница Сталинградской битвы - РИА Новости, 03.02.2023

В Северной Осетии умерла участница Сталинградской битвы

Участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова скончалась в Северной Осетии в день 80-летия окончания сражения, сообщила пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:36

2023-02-03T12:36

2023-02-03T12:45

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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова скончалась в Северной Осетии в день 80-летия окончания сражения, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. "Второго февраля на 101-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, жительница Владикавказа Зинаида Андреевна Морозова", - говорится в сообщении. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования. "Участницы Сталинградской битвы не стало 2 февраля – в день 80-летия окончания этого знакового сражения. Зинаида Морозова была совсем юной, когда она добровольно ушла на фронт санитарным инструктором. Ее путь к победе был длинным: Курская дуга, Сталинград, Харьков, Румыния, Венгрия, Югославия, Австрия. Сотни раненых, которых она вынесла с поля боя. Сотни спасенных жизней… Светлая память", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. По данным властей, Морозова при жизни была удостоена многочисленных наград за боевые заслуги, среди которых орден Отечественной войны II степени, медали "За оборону Сталинграда", "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией". По поручению Меняйло выделена финансовая помощь на проведение траурных мероприятий, проститься с ветераном придут члены правительства региона и волонтеры, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230202/volgograd-1849185490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владикавказ, сталинград, харьков, сергей меняйло