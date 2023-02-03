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Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy - РИА Новости, 03.02.2023
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Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy
Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy - РИА Новости, 03.02.2023
Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy
Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy. При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:04
2023-02-03T15:36
билайн
samsung
россия
технологии
смартфон
гаджеты
вымпелком
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Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy. При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч бонусных рублей на услуги связи. Точный размер бонуса зависит от выбранной модели устройства, но составляет не менее 6 тысяч бонусных рублей.Цены на новую линейку Samsung Galaxy в билайне стартуют от 69990 рублей за базовую версию S23. Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России.Старт продаж новой линейки Galaxy мы ожидаем в середине февраля.ㅤРекламаПАО "Вымпелком" beeline.ruERID: 4CQwVszH9pSXLfaBGNt
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билайн, samsung, россия, технологии, смартфон, гаджеты, вымпелком
Билайн, Samsung, Россия, Технологии, смартфон, Гаджеты, ВымпелКом
15:04 03.02.2023 (обновлено: 15:36 03.02.2023)
 

Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy. При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч бонусных рублей на услуги связи. Точный размер бонуса зависит от выбранной модели устройства, но составляет не менее 6 тысяч бонусных рублей.
Цены на новую линейку Samsung Galaxy в билайне стартуют от 69990 рублей за базовую версию S23. Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России.
Старт продаж новой линейки Galaxy мы ожидаем в середине февраля.
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БилайнSamsungРоссияТехнологиисмартфонГаджетыВымпелКом
 
 
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