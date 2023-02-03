https://ria.ru/20230203/smartfony-1849545390.html

Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy

Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy - РИА Новости, 03.02.2023

Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy

Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy. При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:04

2023-02-03T15:04

2023-02-03T15:36

билайн

samsung

россия

технологии

смартфон

гаджеты

вымпелком

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Билайн открывает предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy. При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тысяч бонусных рублей на услуги связи. Точный размер бонуса зависит от выбранной модели устройства, но составляет не менее 6 тысяч бонусных рублей.Цены на новую линейку Samsung Galaxy в билайне стартуют от 69990 рублей за базовую версию S23. Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России.Старт продаж новой линейки Galaxy мы ожидаем в середине февраля.ㅤРекламаПАО "Вымпелком" beeline.ruERID: 4CQwVszH9pSXLfaBGNt

https://ria.ru/20230130/beeline-1848446831.html

россия

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, samsung, россия, технологии, смартфон, гаджеты, вымпелком