https://ria.ru/20230203/sigarety-1849412830.html
В России предложили сделать подделку сигарет уголовно наказуемой
В России предложили сделать подделку сигарет уголовно наказуемой - РИА Новости, 03.02.2023
В России предложили сделать подделку сигарет уголовно наказуемой
Подделка табачных изделий в России может стать уголовно наказуемым преступлением - таким же, как и фальсификация алкогольной продукции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T06:50
2023-02-03T06:50
2023-02-03T06:59
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подделка табачных изделий в России может стать уголовно наказуемым преступлением - таким же, как и фальсификация алкогольной продукции, сообщили РИА Новости в Минфине и МВД РФ. В МВД, в свою очередь, агентству рассказали, что "законопроектом предполагается дополнить статью 171.3 УК РФ новой частью, закрепляющей ответственность за производство, закупку, хранение, поставку (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере". Статья 171.3 УК РФ - незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – предполагает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 миллионов рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. МВД отдельно отметило, что поддерживает предлагаемые Минфином изменения. По данным Минфина, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась – в первом квартале 2019 года доля нелегальной табачной продукции составила 10,3%, в 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%. На этой неделе Федеральная таможенная служба России сообщила, что в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 миллиона пачек сигарет. По подсчетам аналитиков, в России в год продается около 10 миллиардов пачек сигарет.
https://ria.ru/20230119/veyp-1845880679.html
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
06:50 03.02.2023 (обновлено: 06:59 03.02.2023)
В России предложили сделать подделку сигарет уголовно наказуемой
В России предложили сделать подделка сигарет уголовно наказуемым преступлением
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подделка табачных изделий в России может стать уголовно наказуемым преступлением - таким же, как и фальсификация алкогольной продукции, сообщили РИА Новости в Минфине и МВД РФ.
"Разработаны необходимые изменения в КоАП и УК РФ в части противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Сейчас документы рассматриваются на площадке правительства РФ", - сообщили РИА Новости в Минфине.
В МВД, в свою очередь, агентству рассказали, что "законопроектом предполагается дополнить статью 171.3 УК РФ новой частью, закрепляющей ответственность за производство, закупку, хранение, поставку (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ) табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере".
Статья 171.3 УК РФ - незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – предполагает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 миллионов рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.
МВД отдельно отметило, что поддерживает предлагаемые Минфином изменения.
По данным Минфина, доля нелегальной табачной продукции в России за 2016-2018 годы увеличилась с 1,5% до 8%. В 2019 году тенденция к увеличению нелегального оборота табачной продукции сохранилась – в первом квартале 2019 года доля нелегальной табачной продукции составила 10,3%, в 2020 году доля нелегальной табачной продукции сократилась до 7%.
На этой неделе Федеральная таможенная служба России сообщила, что в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 миллиона пачек сигарет. По подсчетам аналитиков, в России в год продается около 10 миллиардов пачек сигарет.