https://ria.ru/20230203/sholts-1849659727.html

Захарова оценила заявления Шольца по "Северным потокам"

Захарова оценила заявления Шольца по "Северным потокам" - РИА Новости, 03.02.2023

Захарова оценила заявления Шольца по "Северным потокам"

По заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследованиях взрывов на "Северных потоках" складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать, заявила... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:13

2023-02-03T21:13

2023-02-03T22:50

россия

северный поток

германия

мария захарова

олаф шольц

владимир путин

генеральная прокуратура рф

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_130:393:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bcbdb11286ed924323a5003b13362.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. По заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследованиях взрывов на "Северных потоках" складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Шольц сказал, что Германия выскажет свои предположения по виновным в диверсии на "Северных потоках", когда будут доказательства, и спекулировать на эту тему не будет."Позиция, которую власти ФРГ изначально заняли применительно к расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", является примечательно двойственной. С одной стороны, официальный Берлин неизменно заявляет о своей решительной заинтересованности в выявлении организаторов и исполнителей совершённых террористических актов, и подобный настрой можно только приветствовать. С другой стороны, реальные действия Германии в контексте этого международного инцидента вызывают обоснованные вопросы и сомнения в искренности звучащих деклараций", - заявила Захарова.Она отметила, что власти ФРГ с момента подрыва газопроводов 26 сентября 2022 года две недели тянули с началом официального расследования этого преступления. Оно было инициировано Генеральной прокуратурой ФРГ лишь 10 октября 2022 года."Согласно публикациям немецких же СМИ, линия властей ФРГ на сплошное засекречивание информации, относящейся к диверсиям на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", начинает вызывать неудовольствие у многих представителей различных германских политических партий и сил, которых трудно заподозрить в благожелательном отношении к России. В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично – по сути, ему приходится уже оправдываться", - резюмировала она.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230202/sholts-1849384348.html

https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html

https://ria.ru/20230202/terakt-1849281326.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, северный поток, германия, мария захарова, олаф шольц, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, авария на "северных потоках"