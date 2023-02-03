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Минпромторг допустил снижение цен на шины - РИА Новости, 03.02.2023
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Минпромторг допустил снижение цен на шины
Минпромторг допустил снижение цен на шины - РИА Новости, 03.02.2023
Минпромторг допустил снижение цен на шины
Сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году был связан с подорожанием цен на сырье, колебаниями курса валют и логистическими проблемами, в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:49
2023-02-03T19:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
авто
шины
цены
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году был связан с подорожанием цен на сырье, колебаниями курса валют и логистическими проблемами, в этом году возможно снижение ценников, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. По данным Росстата, средняя стоимость шин для легковушек в стране в 2022 году выросла на 23,5%. "Удорожание в 2022 происходило вследствие роста цен на сырье, колебаний курса валют, логистических проблем. Изменение цен на шины "на полке" является отложенным из-за лага переработки сырья до 3 месяцев (с учетом изменений цены на сырье) и лага между производством шин и поставкой в розницу до 6 месяцев. Например, летняя шина производится в ноябре 2022 из сырья купленного по ценам августа 2022, а на полке оказывается в феврале 2023", - пояснили в министерстве. В Минпромторге также уточнили, что в настоящий момент на рынке сформировано предложение по лету, дефицита шин не ожидается. Есть профицит мощностей, поэтому производители не заинтересованы в необоснованном росте цен. "В целом с учётом профицита мощностей и переструктурирования рынка возможно снижение цен. Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность", - подчеркнули в пресс-службе.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), авто, шины, цены
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Авто, Шины, Цены
19:49 03.02.2023
 
Минпромторг допустил снижение цен на шины

Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины в 2022 году подорожанием сырья и курсом валют

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году был связан с подорожанием цен на сырье, колебаниями курса валют и логистическими проблемами, в этом году возможно снижение ценников, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
По данным Росстата, средняя стоимость шин для легковушек в стране в 2022 году выросла на 23,5%.
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"Удорожание в 2022 происходило вследствие роста цен на сырье, колебаний курса валют, логистических проблем. Изменение цен на шины "на полке" является отложенным из-за лага переработки сырья до 3 месяцев (с учетом изменений цены на сырье) и лага между производством шин и поставкой в розницу до 6 месяцев. Например, летняя шина производится в ноябре 2022 из сырья купленного по ценам августа 2022, а на полке оказывается в феврале 2023", - пояснили в министерстве.
В Минпромторге также уточнили, что в настоящий момент на рынке сформировано предложение по лету, дефицита шин не ожидается. Есть профицит мощностей, поэтому производители не заинтересованы в необоснованном росте цен. "В целом с учётом профицита мощностей и переструктурирования рынка возможно снижение цен. Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность", - подчеркнули в пресс-службе.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)АвтоШиныЦены
 
 
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