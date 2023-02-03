https://ria.ru/20230203/shiny-1849645923.html

Минпромторг допустил снижение цен на шины

Минпромторг допустил снижение цен на шины - РИА Новости, 03.02.2023

Минпромторг допустил снижение цен на шины

Сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году был связан с подорожанием цен на сырье, колебаниями курса валют и логистическими проблемами, в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:49

2023-02-03T19:49

2023-02-03T19:49

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

авто

шины

цены

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году был связан с подорожанием цен на сырье, колебаниями курса валют и логистическими проблемами, в этом году возможно снижение ценников, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. По данным Росстата, средняя стоимость шин для легковушек в стране в 2022 году выросла на 23,5%. "Удорожание в 2022 происходило вследствие роста цен на сырье, колебаний курса валют, логистических проблем. Изменение цен на шины "на полке" является отложенным из-за лага переработки сырья до 3 месяцев (с учетом изменений цены на сырье) и лага между производством шин и поставкой в розницу до 6 месяцев. Например, летняя шина производится в ноябре 2022 из сырья купленного по ценам августа 2022, а на полке оказывается в феврале 2023", - пояснили в министерстве. В Минпромторге также уточнили, что в настоящий момент на рынке сформировано предложение по лету, дефицита шин не ожидается. Есть профицит мощностей, поэтому производители не заинтересованы в необоснованном росте цен. "В целом с учётом профицита мощностей и переструктурирования рынка возможно снижение цен. Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230202/avto-1849215489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), авто, шины, цены