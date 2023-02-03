https://ria.ru/20230203/shantazh-1849586425.html
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов - РИА Новости, 03.02.2023
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов
Задержанный администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов подозревается в том, что координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:52
2023-02-03T16:52
2023-02-03T17:00
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов подозревается в том, что координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией фейковых материалов."Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства...По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ведомство не называет имени задержанного, однако информированный источник заявил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове.
https://ria.ru/20230203/zaderzhanie-1849571525.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
16:52 03.02.2023 (обновлено: 17:00 03.02.2023)
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов
МВД полагает, что администратор канала "Новый век" координировал группу шантажистов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов подозревается в том, что координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией фейковых материалов.
"Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства...По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Ведомство не называет имени задержанного, однако информированный источник заявил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове.