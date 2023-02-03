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Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов - РИА Новости, 03.02.2023
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Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов - РИА Новости, 03.02.2023
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов
Задержанный администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов подозревается в том, что координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:52
2023-02-03T17:00
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов подозревается в том, что координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией фейковых материалов."Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства...По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ведомство не называет имени задержанного, однако информированный источник заявил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове.
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Дарья Буймова
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происшествия
Происшествия
16:52 03.02.2023 (обновлено: 17:00 03.02.2023)
 
Администратор канала "Новый век" мог координировать группу шантажистов

МВД полагает, что администратор канала "Новый век" координировал группу шантажистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Задержанный администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов подозревается в том, что координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией фейковых материалов.
"Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства...По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Ведомство не называет имени задержанного, однако информированный источник заявил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове.
Кадры обыска у администратора Telegram-канала Новый век Александра Гусова - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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