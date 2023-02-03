https://ria.ru/20230203/serbiya-1849499382.html

Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России

Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России - РИА Новости, 03.02.2023

Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что Сербии нужно... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:18

2023-02-03T13:18

2023-02-03T13:18

политика

россия

сербия

дмитрий песков

вадим шумков

курганская область

евразийский экономический союз

евросоюз

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что Сербии нужно заявить о присоединении к ЕАЭС, а не к ЕС, а затем войти в состав РФ. Ранее СМИ сообщили, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил Сербии отказаться от идеи вступления в ЕС, вместо этого вступить в ЕАЭС, а затем войти в состав России. "Я оставляю это без комментариев", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к идее губернатора.

https://ria.ru/20230202/uvazhenie-1849362203.html

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, сербия, дмитрий песков, вадим шумков, курганская область, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире