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Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России - РИА Новости, 03.02.2023
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Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России
Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России - РИА Новости, 03.02.2023
Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что Сербии нужно... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:18
2023-02-03T13:18
политика
россия
сербия
дмитрий песков
вадим шумков
курганская область
евразийский экономический союз
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что Сербии нужно заявить о присоединении к ЕАЭС, а не к ЕС, а затем войти в состав РФ. Ранее СМИ сообщили, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил Сербии отказаться от идеи вступления в ЕС, вместо этого вступить в ЕАЭС, а затем войти в состав России. "Я оставляю это без комментариев", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к идее губернатора.
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политика, россия, сербия, дмитрий песков, вадим шумков, курганская область, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Политика, Россия, Сербия, Дмитрий Песков, Вадим Шумков, Курганская область, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
13:18 03.02.2023
 
Кремль не стал комментировать идею о вхождении Сербии в состав России

Песков не стал комментировать идею курганского губернатора о вхождении Сербии в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что Сербии нужно заявить о присоединении к ЕАЭС, а не к ЕС, а затем войти в состав РФ.
Ранее СМИ сообщили, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил Сербии отказаться от идеи вступления в ЕС, вместо этого вступить в ЕАЭС, а затем войти в состав России.
"Я оставляю это без комментариев", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к идее губернатора.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 19:32
Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
 
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