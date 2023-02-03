12:38 03.02.2023 (обновлено: 13:54 03.02.2023)
В Кремле заявили, что Россия дорожит отношениями с Сербией
Представитель Кремля Песков заявил о давлении на Белград после слов Вучича о санкциях
Государственные флаги России и Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что они будут развиваться по восходящей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
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"Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни, они имеют весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем... Мы надеемся на то, что двусторонние отношения будут и дальше развиваться по восходящей", - сказал Песков.
Также Песков заявил, что в Кремле прекрасно понимают, какое давление Запад оказывает на Белград и какими усилиями Сербии приходится терпеть это давление.
"Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада, и мы прекрасно понимаем, какой ценой сербскому руководству и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление Вучича и не изменят ли такие факты отношения Москвы и Белграда.
Он добавил, что в Кремле высоко ценят позицию сербского руководства.
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