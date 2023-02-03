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"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край - РИА Новости, 03.02.2023
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"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край
"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край - РИА Новости, 03.02.2023
"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край
Владислав и Жанет Зелингер с дочерью Эмили переехали из немецкой коммуны Кюнцелль в село Степное Алтайского края.
2023-02-03T14:58
2023-02-03T14:58
видео
алтайский край
германия
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Владислав родился в Караганде, в восемь лет переехал с родителями в Германию. Построил карьеру, завел семью. По словам Владислава, одной из причин отъезда на Алтай стал ритм жизни. "Мы просто всегда бежали, бежали, в какой-то системе находились, мы хотели вырваться и попасть куда-нибудь в такое [место], где наши прабабушки жили, в простой жизни себя найти, почувствовать реальную жизнь". Еще одной причиной переезда фермер назвал несогласие с новой "гендерной политикой" в Германии. На ферме Зелингеры разводят овец и индюков, занимаются пчеловодством.
алтайский край
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353
60
353
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"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край
Владислав и Жанет Зелингер с дочерью Эмили переехали из немецкой коммуны Кюнцелль в село Степное Алтайского края. Владислав родился в Караганде, в восемь лет переехал с родителями в Германию. Построил карьеру, завел семью. По словам Владислава, одной из причин отъезда на Алтай стал ритм жизни. "Мы просто всегда бежали, бежали, в какой-то системе находились, мы хотели вырваться и попасть куда-нибудь в такое [место], где наши прабабушки жили, в простой жизни себя найти, почувствовать реальную жизнь". Еще одной причиной переезда фермер назвал несогласие с новой "гендерной политикой" в Германии. На ферме в селе Зелингеры разводят овец и индюков, занимаются пчеловодством.
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видео, алтайский край, германия, видео
Видео, Алтайский край, Германия
"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край
Владислав и Жанет Зелингер с дочерью Эмили переехали из немецкой коммуны Кюнцелль в село Степное Алтайского края.
2023-02-03T14:58
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PT2M17S
14:58 03.02.2023
 

"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край

Читать ria.ru в
Владислав и Жанет Зелингер с дочерью Эмили переехали из немецкой коммуны Кюнцелль в село Степное Алтайского края.
Владислав родился в Караганде, в восемь лет переехал с родителями в Германию. Построил карьеру, завел семью. По словам Владислава, одной из причин отъезда на Алтай стал ритм жизни. "Мы просто всегда бежали, бежали, в какой-то системе находились, мы хотели вырваться и попасть куда-нибудь в такое [место], где наши прабабушки жили, в простой жизни себя найти, почувствовать реальную жизнь". Еще одной причиной переезда фермер назвал несогласие с новой "гендерной политикой" в Германии. На ферме Зелингеры разводят овец и индюков, занимаются пчеловодством.
 
ВидеоАлтайский крайГермания
 
 
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