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"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край

"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край - РИА Новости, 03.02.2023

"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край

Владислав и Жанет Зелингер с дочерью Эмили переехали из немецкой коммуны Кюнцелль в село Степное Алтайского края.

2023-02-03T14:58

2023-02-03T14:58

2023-02-03T14:58

видео

алтайский край

германия

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Владислав родился в Караганде, в восемь лет переехал с родителями в Германию. Построил карьеру, завел семью. По словам Владислава, одной из причин отъезда на Алтай стал ритм жизни. "Мы просто всегда бежали, бежали, в какой-то системе находились, мы хотели вырваться и попасть куда-нибудь в такое [место], где наши прабабушки жили, в простой жизни себя найти, почувствовать реальную жизнь". Еще одной причиной переезда фермер назвал несогласие с новой "гендерной политикой" в Германии. На ферме Зелингеры разводят овец и индюков, занимаются пчеловодством.

алтайский край

германия

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Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Простую жизнь найти". Немецкая семья переехала в Алтайский край Владислав и Жанет Зелингер с дочерью Эмили переехали из немецкой коммуны Кюнцелль в село Степное Алтайского края. Владислав родился в Караганде, в восемь лет переехал с родителями в Германию. Построил карьеру, завел семью. По словам Владислава, одной из причин отъезда на Алтай стал ритм жизни. "Мы просто всегда бежали, бежали, в какой-то системе находились, мы хотели вырваться и попасть куда-нибудь в такое [место], где наши прабабушки жили, в простой жизни себя найти, почувствовать реальную жизнь". Еще одной причиной переезда фермер назвал несогласие с новой "гендерной политикой" в Германии. На ферме в селе Зелингеры разводят овец и индюков, занимаются пчеловодством. 2023-02-03T14:58 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, алтайский край, германия, видео