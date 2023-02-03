https://ria.ru/20230203/sdelka-1849447898.html

МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки

МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 03.02.2023

МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки

Турция прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:59

2023-02-03T10:59

2023-02-03T11:11

турция

экономика

россия

мевлют чавушоглу

оон

зерновая сделка

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СТАМБУЛ, 3 фев – РИА Новости. Турция прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Срок действия зерновой сделки оканчивается 18 марта."Турция прилагает усилия для того, чтобы зерновая сделка протекала без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях господин президент (Тайип Эрдоган) ведет переговоры по телефону с уважаемыми, господином (Владимиром) Путиным и господином (Владимиром) Зеленским. В середине марта заканчивается второй продленный срок зерновой сделки. Мы прилагаем усилия для его продления, может еще дольше по сроку. Мы знаем, насколько это важно для мировой продовольственной безопасности и для нуждающихся стран", - сказал Чавушоглу на совместной с аргентинским коллегой пресс-конференции в пятницу в Стамбуле.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230126/prodovolstvie-1847656714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, экономика, россия, мевлют чавушоглу, оон, зерновая сделка