10:59 03.02.2023 (обновлено: 11:11 03.02.2023)
МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки
Чавушоглу: Турция прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 фев – РИА Новости. Турция прилагает усилия для продления истекающей в марте зерновой сделки, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Срок действия зерновой сделки оканчивается 18 марта.
"Турция прилагает усилия для того, чтобы зерновая сделка протекала без проблем. Периодически возникают проблемы, в таких ситуациях господин президент (Тайип Эрдоган) ведет переговоры по телефону с уважаемыми, господином (Владимиром) Путиным и господином (Владимиром) Зеленским. В середине марта заканчивается второй продленный срок зерновой сделки. Мы прилагаем усилия для его продления, может еще дольше по сроку. Мы знаем, насколько это важно для мировой продовольственной безопасности и для нуждающихся стран", - сказал Чавушоглу на совместной с аргентинским коллегой пресс-конференции в пятницу в Стамбуле.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.