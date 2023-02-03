https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849676801.html

"Россия сегодня" прокомментировала введенные Канадой санкции

"Россия сегодня" прокомментировала введенные Канадой санкции - РИА Новости, 04.02.2023

"Россия сегодня" прокомментировала введенные Канадой санкции

В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", комментируя попадание под санкции Канады, заявили, что никогда не любили кленовый сироп, а "хоккей и у нас... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-03T23:56

2023-02-03T23:56

2023-02-04T00:27

канада

дмитрий горностаев

сергей брилев

евгений поддубный

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санкции в отношении россии

санкции

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", комментируя попадание под санкции Канады, заявили, что никогда не любили кленовый сироп, а "хоккей и у нас отличный". Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". В списке, помимо прочего, заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова. Замглавреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, попавший под санкции, в беседе с РИА Новости назвал такой шаг Оттавы поводом для гордости."Эти санкции дают повод только гордиться. Мне — гордиться историей своей семьи. Я рад оказаться в одном списке с нашим д'Артаньяном — Михаилом Боярским, поскольку мой дед, фронтовик Михаил Боярский, родившийся, кстати, под Белой Церковью на Киевщине, освобождал от фашистов Белоруссию и Литву", - сказал Горностаев.Он отметил, что его дед под Вильно, командуя при наступлении минометной ротой стрелковой дивизии, получил в живот немецкий осколок и выжил."Вернувшись в 1944 году из госпиталя, стал строить наши танки — в Харькове, Ленинграде, Свердловске. Теперь я попал под санкции союзников новых фашистов, которые засели в Киеве. Фашистов мы оттуда выбьем, как и тогда, во время Великой Отечественной", - подчеркнул Горностаев.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя действия Оттавы, отметил, что санкции против отечественных СМИ и артистов являются продолжением эскалации, которая не сулит ничего хорошего.В свою очередь, посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что любые ограничительные меры, не одобренные Советом Безопасности ООН, не могут считаться законными.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По словам российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают другие государства.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675894.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849674069.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, дмитрий горностаев, сергей брилев, евгений поддубный, вгтрк, санкции в отношении россии, санкции, миа "россия сегодня"