https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675894.html

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 03.02.2023

Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве

Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:43

2023-02-03T23:43

2023-02-03T23:43

в мире

россия

олег степанов

надежда бабкина

канада

санкции в отношении россии

миа "россия сегодня"

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов. Степанов добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновленный санкционный список. "Слушаем его на протяжении всего рабочего дня", - сообщил он.

https://ria.ru/20230111/kanada-1844016169.html

россия

канада

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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