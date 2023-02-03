https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675894.html
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 03.02.2023
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве
Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:43
2023-02-03T23:43
2023-02-03T23:43
в мире
россия
олег степанов
надежда бабкина
канада
санкции в отношении россии
миа "россия сегодня"
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов. Степанов добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновленный санкционный список. "Слушаем его на протяжении всего рабочего дня", - сообщил он.
https://ria.ru/20230111/kanada-1844016169.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, олег степанов, надежда бабкина, канада, санкции в отношении россии, миа "россия сегодня"
В мире, Россия, Олег Степанов, Надежда Бабкина, Канада, Санкции в отношении России, МИА "Россия сегодня"
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве
Посол в Оттаве Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады против "России сегодня"