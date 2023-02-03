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Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 03.02.2023
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Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 03.02.2023
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве
Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:43
2023-02-03T23:43
в мире
россия
олег степанов
надежда бабкина
канада
санкции в отношении россии
миа "россия сегодня"
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов. Степанов добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновленный санкционный список. "Слушаем его на протяжении всего рабочего дня", - сообщил он.
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в мире, россия, олег степанов, надежда бабкина, канада, санкции в отношении россии, миа "россия сегодня"
В мире, Россия, Олег Степанов, Надежда Бабкина, Канада, Санкции в отношении России, МИА "Россия сегодня"
23:43 03.02.2023
 
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве

Посол в Оттаве Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады против "России сегодня"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Россия ответит на новые санкции, которые ввела Канада против медиагруппы "Россия сегодня", ряда журналистов и артистов, заявил РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов.
"Ответ будет, мы же всегда действуем по принципу взаимности - симметрично, ассиметрично, но на каждое недружественное действие, на которое мы смотрим с сожалением со стороны нынешних канадских властей, мы будем отвечать", - сказал он.
Степанов добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновленный санкционный список. "Слушаем его на протяжении всего рабочего дня", - сообщил он.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 01:18
Российский посол в Канаде назвал помощь Оттавы Киеву "нелепой"
 
В миреРоссияОлег СтепановНадежда БабкинаКанадаСанкции в отношении РоссииМИА "Россия сегодня"
 
 
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