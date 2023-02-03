https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675358.html
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России - РИА Новости, 03.02.2023
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России
Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:36
2023-02-03T23:36
2023-02-03T23:36
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в пятницу РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны. Ранее Канада ввела санкции против десятков физических и юридических лиц РФ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", российских журналистов и артистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, канада, олег степанов, оон, россия, санкции в отношении россии
В мире, Канада, Олег Степанов, ООН, Россия, Санкции в отношении России
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России
Посол Степанов обвинил Запад в нарушении международного права из-за новых санкций Канады