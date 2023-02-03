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Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России - РИА Новости, 03.02.2023
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Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России - РИА Новости, 03.02.2023
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России
Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:36
2023-02-03T23:36
в мире
канада
олег степанов
оон
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в пятницу РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны. Ранее Канада ввела санкции против десятков физических и юридических лиц РФ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", российских журналистов и артистов.
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в мире, канада, олег степанов, оон, россия, санкции в отношении россии
В мире, Канада, Олег Степанов, ООН, Россия, Санкции в отношении России
23:36 03.02.2023
 
Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России

Посол Степанов обвинил Запад в нарушении международного права из-за новых санкций Канады

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в пятницу РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны.
"Хочу обратить внимание на то, что любые так называемые санкции, рестриктивные меры, которые не проходят через одобрение Совета Безопасности ООН, незаконны в принципе. Все об этом прекрасно знают, но на Западе уже все давно забыли о международном праве, делая иллюзию из своей концепции порядка, основанного на правилах", - сказал Степанов по телефону.
Ранее Канада ввела санкции против десятков физических и юридических лиц РФ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", российских журналистов и артистов.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 18:09
Мишель анонсировал новые антироссийские санкции
 
В миреКанадаОлег СтепановООНРоссияСанкции в отношении России
 
 
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