https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675358.html

Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России

Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России - РИА Новости, 03.02.2023

Посол в Оттаве прокомментировал новые санкции Канады против России

Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:36

2023-02-03T23:36

2023-02-03T23:36

в мире

канада

олег степанов

оон

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, заявил в пятницу РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны. Ранее Канада ввела санкции против десятков физических и юридических лиц РФ, в том числе медиагруппы "Россия сегодня", российских журналистов и артистов.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849615857.html

канада

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, олег степанов, оон, россия, санкции в отношении россии