https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849671278.html

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды",... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:03

2023-02-03T23:03

2023-02-03T23:52

канада

миа "россия сегодня"

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды", сообщил МИД страны.Кроме того, под санкции попали заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный. Также ограничительные меры ввели против российских деятелей культуры, среди них — Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко и Михаил Галустян.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя действия Оттавы, отметил, что санкции против отечественных СМИ и артистов являются продолжением эскалации, которая не сулит ничего хорошего.В свою очередь, посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что любые ограничительные меры, не одобренные Советом Безопасности ООН, не могут считаться законными.Он подчеркнул, что Москва обязательно ответит на действия Оттавы. Степанов также добавил, что российские дипломаты включили в посольстве сборник песен Надежды Бабкиной, которая попала в обновленный санкционный список, и "слушают его на протяжении всего рабочего дня".Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По словам российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают другие государства.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849639379.html

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838856550.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, миа "россия сегодня", санкции в отношении россии, в мире