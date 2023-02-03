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США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023
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США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА
США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:33
2023-02-03T21:33
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин. "Управление по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против восьмерых руководителей компании Paravar Pars", - сообщает ведомство. Минфин указывает, что фирма ранее попала под санкции США и ЕС за производство БПЛА для Корпуса стражей исламской революции.
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Наталья Макарова
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сша, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, корпус стражей исламской революции
США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Корпус стражей исламской революции
21:33 03.02.2023
 
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА

Минфин США ввел санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин.
"Управление по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против восьмерых руководителей компании Paravar Pars", - сообщает ведомство.
Минфин указывает, что фирма ранее попала под санкции США и ЕС за производство БПЛА для Корпуса стражей исламской революции.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 08:00
Бьют по Ирану, чтобы попасть в Россию
 
СШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзКорпус стражей исламской революции
 
 
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