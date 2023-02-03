https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849662351.html
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА
США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:33
2023-02-03T21:33
2023-02-03T21:33
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин. "Управление по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против восьмерых руководителей компании Paravar Pars", - сообщает ведомство. Минфин указывает, что фирма ранее попала под санкции США и ЕС за производство БПЛА для Корпуса стражей исламской революции.
https://ria.ru/20230202/iran-1849092623.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, корпус стражей исламской революции
США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Корпус стражей исламской революции
США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА
Минфин США ввел санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА