https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849662351.html

США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА

США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023

США ввели санкции против руководства иранского производителя БПЛА

США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:33

2023-02-03T21:33

2023-02-03T21:33

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

корпус стражей исламской революции

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя БПЛА, сообщает минфин. "Управление по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против восьмерых руководителей компании Paravar Pars", - сообщает ведомство. Минфин указывает, что фирма ранее попала под санкции США и ЕС за производство БПЛА для Корпуса стражей исламской революции.

https://ria.ru/20230202/iran-1849092623.html

сша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, корпус стражей исламской революции