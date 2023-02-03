https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849613611.html

Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию

Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию - РИА Новости, 03.02.2023

Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:04

2023-02-03T18:04

2023-02-03T18:04

экономика

россия

польша

матеуш моравецкий

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

в мире

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву. "Во-первых, к сожалению, Россия научилась обходить их. Во-вторых, цены на сырье сильно подскочили. Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше", - пояснил он. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849492129.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире