Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849613611.html
Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию
Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию - РИА Новости, 03.02.2023
Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:04
2023-02-03T18:04
экономика
россия
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/01/1513470192_0:82:4521:2625_1920x0_80_0_0_88d187d76efc5516358683f3cd2bddb5.jpg
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву. "Во-первых, к сожалению, Россия научилась обходить их. Во-вторых, цены на сырье сильно подскочили. Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше", - пояснил он. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849492129.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/01/1513470192_349:0:4374:3019_1920x0_80_0_0_450b5f499073c48fb0d0f1ffadc1c5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
18:04 03.02.2023
 
Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию

Премьер Польши Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву

© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что антироссийские санкции слабо действуют на Москву.
"Что бросается в глаза: Россия в этом и следующем году будет развиваться быстрее, чем Германия. И это несмотря на санкции", - заявил Моравецкий в интервью изданию Interia.
"Во-первых, к сожалению, Россия научилась обходить их. Во-вторых, цены на сырье сильно подскочили. Российский бюджет даже на меньших продажах зарабатывает больше", - пояснил он.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 12:57
Западные санкции против российской нефти потерпели полный провал, пишут СМИ
 
ЭкономикаРоссияПольшаМатеуш МоравецкийЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала