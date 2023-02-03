https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849492129.html

Западные санкции против российской нефти потерпели полный провал, пишут СМИ

Западные санкции против российской нефти потерпели полный провал, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023

Западные санкции против российской нефти потерпели полный провал, пишут СМИ

Западные санкции против российской сырой нефти потерпели полный провал, влияние нового лимита цен также будет несущественным, сообщает американский телеканал... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:57

2023-02-03T12:57

2023-02-03T12:57

экономика

евросоюз

цены на нефть

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Западные санкции против российской сырой нефти потерпели полный провал, влияние нового лимита цен также будет несущественным, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ЕС изучает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. Евросоюз изучает возможность установить лимит цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут, на уровне 45 долларов. "Санкции, которые вводились на протяжении всего этого времени в отношении российской сырой нефти полностью провалились. Новые предельные цены также могут оказаться несущественными", - говорится в статье телеканала. По мнению аналитиков, антироссийские санкции вводятся людьми, которые не разбираются в нефтяных рынках. "Он (ценовой потолок - ред.) был изобретен бюрократами с финансовым образованием. Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках", - заявил CNBC президент и ведущий аналитик Sankey Research Пол Санки. При этом основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари считает, что российская нефть в любом случае попадет на такие рынки, где до сих пор присутствует большой спрос. "Китай и Индия в прошлом году получили довольно большую выгоду от сильно сниженных цен на российскую нефть, такая же ситуация произойдет и с российскими нефтепродуктами", - отметила она. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

https://ria.ru/20230203/neft-1849432575.html

https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

https://ria.ru/20230201/neft-1849046158.html

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экономика, евросоюз, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии, в мире