Рейтинг@Mail.ru
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849485925.html
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2023
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков
Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:40
2023-02-03T12:40
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
евросоюз
австралия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков", - ответил Песков на вопрос журналистов об отношении к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны европейских стран. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230201/neft-1849046158.html
https://ria.ru/20230201/neft-1848828445.html
россия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, евросоюз, австралия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Австралия, Санкции в отношении России
12:40 03.02.2023
 
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков

Песков: эмбарго ЕС на нефтепродукты России приведет к разбалансировке на мировых рынках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков", - ответил Песков на вопрос журналистов об отношении к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны европейских стран.
Резервуары для хранения топлива Лукойл в терминале Росенец Порт недалеко от Бургаса - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:49
Болгария разрешила экспорт на Украину продуктов из российской нефти
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля.
В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 00:41
В силу вступили ответные меры России на потолок цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзАвстралияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала