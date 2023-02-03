https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849485925.html
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2023
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков
Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:40
2023-02-03T12:40
2023-02-03T12:40
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
евросоюз
австралия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков", - ответил Песков на вопрос журналистов об отношении к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны европейских стран. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230201/neft-1849046158.html
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, евросоюз, австралия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Австралия, Санкции в отношении России
Нефтяные санкции усилят разбалансировку на мировых рынках, заявил Песков
Песков: эмбарго ЕС на нефтепродукты России приведет к разбалансировке на мировых рынках