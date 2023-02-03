Рейтинг@Mail.ru
Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849460360.html
Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России
Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 03.02.2023
Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России
Европейский союз надеется, что власти Молдавии присоединятся к полному пакету антироссийских санкций, заявил в Кишиневе глава миссии ЕС (посол) Янис Мажейкс. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:30
2023-02-03T11:30
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
снг
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_0:94:2994:1778_1920x0_80_0_0_7ef6ef46cb6bcfd5a8af230111c58e17.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Европейский союз надеется, что власти Молдавии присоединятся к полному пакету антироссийских санкций, заявил в Кишиневе глава миссии ЕС (посол) Янис Мажейкс. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Даниэл Водэ заявил, что Кишинев не присоединился к санкциям против России и Республики Беларусь исходя из соображений энергетической безопасности. Осенью прошлого года западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. Молдавия к полному пакету санкций официально не присоединилась, однако президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает санкции запада в финансово-банковской сфере. "Присоединение к санкциям Европейского союза против России означает для Молдавии присоединение к европейским ценностям, а мы знаем, что власти республики придерживаются ценностей. Надеемся, что со временем это присоединение (к санкциям) расширится", - сказал Майжекс в эфире телеканала ТВ-8. По словам дипломата, руководство Молдавии в будущем само должно сделать выбор о дальнейшем ее присутствии в СНГ, у самого Евросоюза, куда стремится интегрироваться республика, нет ответа на этот вопрос. "Все страны, подавшие заявку на вступление в ЕС, не были членами СНГ. Но когда мы говорим о более широкой картине, логично будет вписаться в единый организм. Но вопрос выхода из СНГ - это вопрос будущего властей Молдавии, а не решение в данный момент. Я не могу исключить ситуацию, когда договоренности СНГ не будут совместимы с обязанностями ЕС", - сказал Майжекс. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" и члены правительства республики неоднократно высказывались, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Так, глава МИДЕИ Нику Попеску подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии, а спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ. Ранее в четверг, парламент Молдавии отозвал своего постоянного представителя в межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу, который был назначен на эту должность в 2004 году.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html
https://ria.ru/20230201/rakety-1849074009.html
https://ria.ru/20230202/evropa-1849087683.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3e809ad1f43b6307095540a1058c64be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, снг, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, СНГ, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:30 03.02.2023
 
Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России

Посол ЕС в Молдавии Мажейкс: Кишинев должен присоединиться к санкциям против России

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Европейский союз надеется, что власти Молдавии присоединятся к полному пакету антироссийских санкций, заявил в Кишиневе глава миссии ЕС (посол) Янис Мажейкс.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Даниэл Водэ заявил, что Кишинев не присоединился к санкциям против России и Республики Беларусь исходя из соображений энергетической безопасности. Осенью прошлого года западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. Молдавия к полному пакету санкций официально не присоединилась, однако президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает санкции запада в финансово-банковской сфере.
Морозное утро в Кишиневе, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:18
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров
"Присоединение к санкциям Европейского союза против России означает для Молдавии присоединение к европейским ценностям, а мы знаем, что власти республики придерживаются ценностей. Надеемся, что со временем это присоединение (к санкциям) расширится", - сказал Майжекс в эфире телеканала ТВ-8.
По словам дипломата, руководство Молдавии в будущем само должно сделать выбор о дальнейшем ее присутствии в СНГ, у самого Евросоюза, куда стремится интегрироваться республика, нет ответа на этот вопрос.
"Все страны, подавшие заявку на вступление в ЕС, не были членами СНГ. Но когда мы говорим о более широкой картине, логично будет вписаться в единый организм. Но вопрос выхода из СНГ - это вопрос будущего властей Молдавии, а не решение в данный момент. Я не могу исключить ситуацию, когда договоренности СНГ не будут совместимы с обязанностями ЕС", - сказал Майжекс.
Место обнаружения обломков ракеты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:11
МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденных ракет принадлежат Украине
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" и члены правительства республики неоднократно высказывались, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Так, глава МИДЕИ Нику Попеску подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии, а спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ. Ранее в четверг, парламент Молдавии отозвал своего постоянного представителя в межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу, который был назначен на эту должность в 2004 году.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Европу может спасти только российская ПВО
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуСНГЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала