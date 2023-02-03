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Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России

Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России - РИА Новости, 03.02.2023

Посол ЕС призвал Молдавию присоединиться к санкциям против России

Европейский союз надеется, что власти Молдавии присоединятся к полному пакету антироссийских санкций, заявил в Кишиневе глава миссии ЕС (посол) Янис Мажейкс. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:30

2023-02-03T11:30

2023-02-03T11:30

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

снг

евросоюз

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Европейский союз надеется, что власти Молдавии присоединятся к полному пакету антироссийских санкций, заявил в Кишиневе глава миссии ЕС (посол) Янис Мажейкс. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Даниэл Водэ заявил, что Кишинев не присоединился к санкциям против России и Республики Беларусь исходя из соображений энергетической безопасности. Осенью прошлого года западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. Молдавия к полному пакету санкций официально не присоединилась, однако президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает санкции запада в финансово-банковской сфере. "Присоединение к санкциям Европейского союза против России означает для Молдавии присоединение к европейским ценностям, а мы знаем, что власти республики придерживаются ценностей. Надеемся, что со временем это присоединение (к санкциям) расширится", - сказал Майжекс в эфире телеканала ТВ-8. По словам дипломата, руководство Молдавии в будущем само должно сделать выбор о дальнейшем ее присутствии в СНГ, у самого Евросоюза, куда стремится интегрироваться республика, нет ответа на этот вопрос. "Все страны, подавшие заявку на вступление в ЕС, не были членами СНГ. Но когда мы говорим о более широкой картине, логично будет вписаться в единый организм. Но вопрос выхода из СНГ - это вопрос будущего властей Молдавии, а не решение в данный момент. Я не могу исключить ситуацию, когда договоренности СНГ не будут совместимы с обязанностями ЕС", - сказал Майжекс. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" и члены правительства республики неоднократно высказывались, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Так, глава МИДЕИ Нику Попеску подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии, а спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ. Ранее в четверг, парламент Молдавии отозвал своего постоянного представителя в межпарламентской ассамблее СНГ Иона Липчиу, который был назначен на эту должность в 2004 году.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html

https://ria.ru/20230201/rakety-1849074009.html

https://ria.ru/20230202/evropa-1849087683.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, снг, евросоюз, санкции в отношении россии