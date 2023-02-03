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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 03.02.2023
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные успешно развивают наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:55
2023-02-03T15:51
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сша
красноармейск
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные успешно развивают наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.Потери противника составили:Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, а возле Кураховки и Михайловки удалось поразить два склада боеприпасов ВСУ.Купянское направлениеБойцы Западной группировки войск при поддержке авиации нанесли удар по живой силе и технике 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.Потери противника составили:Помимо этого, в районе Благодатовки в Харьковской области удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" продолжила наступление на Краснолиманском направлении, нанеся поражение солдатам 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Невского в ЛНР, Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Уточняется, что российские подразделения также уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики.Запорожское направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла поражение солдатам 108-й и 110-й бригад территориальной обороны возле Левадного, Марфополя и Луговского в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска также успешно провели контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Помимо этого, возле Михайловки, Казацкого и Николаевки в Херсонской области удалось уничтожить три склада с украинскими боеприпасами.Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, в мире, сша, красноармейск, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, США, Красноармейск, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:55 03.02.2023 (обновлено: 15:51 03.02.2023)
 
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военные успешно развивают наступление на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • гаубица "Мста-Б";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Кроме того, в районе Красноармейска в ДНР российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, а возле Кураховки и Михайловки удалось поразить два склада боеприпасов ВСУ.
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Купянское направление

Бойцы Западной группировки войск при поддержке авиации нанесли удар по живой силе и технике 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ возле Табаевки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Помимо этого, в районе Благодатовки в Харьковской области удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" продолжила наступление на Краснолиманском направлении, нанеся поражение солдатам 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Невского в ЛНР, Ямполовки в ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • свыше 70 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • боевая машина пехоты;
  • гаубица Д-20;
  • артиллерийская система М777 производства США.
Уточняется, что российские подразделения также уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики.
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Запорожское направление

Группировка войск "Восток" нанесла поражение солдатам 108-й и 110-й бригад территориальной обороны возле Левадного, Марфополя и Луговского в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • более 20 военнослужащих;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.
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Херсонское направление

Российские войска также успешно провели контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • самоходная гаубица "Акация";
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • пусковая установка РСЗО HIMARS производства США.
Помимо этого, возле Михайловки, Казацкого и Николаевки в Херсонской области удалось уничтожить три склада с украинскими боеприпасами.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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