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Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее
Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее - РИА Новости, 03.02.2023
Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее
Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:38
2023-02-03T22:38
2023-02-03T22:38
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте Еврокомиссии. Внутри Евросоюза клиенты мобильных операторов стран ЕС не платят за роуминг. Пока эта мера действует до 2032 года.
https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html
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в мире, украина, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Шарль Мишель, Евросовет, Еврокомиссия, Евросоюз
Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее
Глава Евросовета Мишель: ЕС хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее