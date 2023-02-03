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Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее - РИА Новости, 03.02.2023
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Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее
Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее - РИА Новости, 03.02.2023
Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее
Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:38
2023-02-03T22:38
в мире
украина
шарль мишель
евросовет
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте Еврокомиссии. Внутри Евросоюза клиенты мобильных операторов стран ЕС не платят за роуминг. Пока эта мера действует до 2032 года.
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в мире, украина, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Шарль Мишель, Евросовет, Еврокомиссия, Евросоюз
22:38 03.02.2023
 
Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

Глава Евросовета Мишель: ЕС хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте Еврокомиссии.
"Мы работаем над тем, чтобы включить Украину в европейскую роуминг-зону как можно быстрее", - сообщил он.
Внутри Евросоюза клиенты мобильных операторов стран ЕС не платят за роуминг. Пока эта мера действует до 2032 года.
Вход в здание Европейского Совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 17:44
В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине
 
В миреУкраинаШарль МишельЕвросоветЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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