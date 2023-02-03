https://ria.ru/20230203/rouming-1849669328.html

Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее - РИА Новости, 03.02.2023

Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:38

2023-02-03T22:38

2023-02-03T22:38

в мире

украина

шарль мишель

евросовет

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_103eee30b06ef59b903d7ea30137aab7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз хочет как можно скорее включить Украину в свою роуминг-зону, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте Еврокомиссии. Внутри Евросоюза клиенты мобильных операторов стран ЕС не платят за роуминг. Пока эта мера действует до 2032 года.

https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия, евросоюз