Туристы выбрали пять самых романтичных мест России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стал известен рейтинг самых популярных мест для романтических поездок, в том числе для предложения руки и сердца, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Национального туроператора "Алеан".Компания провела опрос подписчиков в соцсетях (в общей сложности – 30 тысяч человек) о том, какие направления в России они считают самыми подходящими для влюбленных пар. Санкт-Петербург Северная столица традиционно остается бесспорным лидером в рейтинге самых романтических городов России – 46 процентов опрошенных указали ее.Здесь обнимаются на Поцелуевом мосту, загадывают желания грифонам, а во время белых ночей гуляют по набережным и встречают рассвет на "стрелке" Васильевского острова.Горный СочиСамыми романтичными местами в горах Сочи туристы назвали смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".Там можно выбрать и, например, роскошный вариант для свадебного путешествия или романтического уик-энда – президентский номер площадью 500 квадратных метров. И уютные тент-хаусы с термальным бассейном под открытым небом. Все это гарантирует несколько насыщенных эмоциями дней. Кстати, в Сочи можно не только сделать предложение руки и сердца, но и заказать услугу выездной регистрации брака.КалининградОсобым флером окутаны старинные замки, городские улочки и мосты Калининграда. В старом Кенигсберге молодые пары приходили на мост влюбленных и бросали ключи от закрытых замков в воду, чтобы союз не распался. Сейчас от барельефов практически ничего не осталось, а вот фонтан "Путти" до сих пор находится возле "скамьи Канта" на набережной Музея Мирового океана.Другая городская традиция: влюбленным нужно зайти на Медовый мост и пожать руки. Причем как можно нежнее. Ведь именно так, намазав руки медом, чтобы жизнь была дружной и сладкой, скрепляли союз молодожены прошлых столетий.Сахалин Островная романтика, неповторимая природа и океан привлекают на Сахалин туристов.Романтичными местами тут считаются туры на маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, лавовое поле Янкито.Сделать предложение любимой можно на маяке Анива или в ресторане "Высота 601", который находится на курорте "Горный воздух". Около десяти-пятнадцати лет назад у местных молодоженов появилась традиция вешать замочки на перила лестницы в парке Южно-Сахалинска, расположенном прямо за Площадью Славы.Нижний Новгород Зимой "столица закатов" не менее прекрасна, чем летом.Чкаловская лестница с видом на Волгу – одно из самых популярных романтических мест города. Нравится парам и на "нижегородском Арбате" – пешеходной Большой Покровской улице, где много милых старых домов, уютных ресторанчиков, кофеен, забавных скульптур.Никогда не пустует в городе арка-"любометр" у Речного вокзала. Она состоит из четырех колонн, увенчанных крышей. Здесь можно узнать, как сильно вы любите друг друга. Для этого нужно встать между колоннами, взять одной рукой партнера за руку, а свободной прикоснуться к ближайшим колоннам.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стал известен рейтинг самых популярных мест для романтических поездок, в том числе для предложения руки и сердца, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Национального туроператора "Алеан".
Компания провела опрос подписчиков в соцсетях (в общей сложности – 30 тысяч человек) о том, какие направления в России они считают самыми подходящими для влюбленных пар.
Санкт-Петербург
Северная столица традиционно остается бесспорным лидером в рейтинге самых романтических городов России – 46 процентов опрошенных указали ее.
Здесь обнимаются на Поцелуевом мосту, загадывают желания грифонам, а во время белых ночей гуляют по набережным и встречают рассвет на "стрелке" Васильевского острова.
Горный Сочи
Самыми романтичными местами в горах Сочи туристы назвали смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".
Там можно выбрать и, например, роскошный вариант для свадебного путешествия или романтического уик-энда – президентский номер площадью 500 квадратных метров. И уютные тент-хаусы с термальным бассейном под открытым небом.
Все это гарантирует несколько насыщенных эмоциями дней. Кстати, в Сочи можно не только сделать предложение руки и сердца, но и заказать услугу выездной регистрации брака.
Калининград
Особым флером окутаны старинные замки, городские улочки и мосты Калининграда. В старом Кенигсберге молодые пары приходили на мост влюбленных и бросали ключи от закрытых замков в воду, чтобы союз не распался. Сейчас от барельефов практически ничего не осталось, а вот фонтан "Путти" до сих пор находится возле "скамьи Канта" на набережной Музея Мирового океана.
Другая городская традиция: влюбленным нужно зайти на Медовый мост и пожать руки. Причем как можно нежнее. Ведь именно так, намазав руки медом, чтобы жизнь была дружной и сладкой, скрепляли союз молодожены прошлых столетий.
Сахалин
Островная романтика, неповторимая природа и океан привлекают на Сахалин туристов.
Романтичными местами тут считаются туры на маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, лавовое поле Янкито.
Сделать предложение любимой можно на маяке Анива или в ресторане "Высота 601", который находится на курорте "Горный воздух". Около десяти-пятнадцати лет назад у местных молодоженов появилась традиция вешать замочки на перила лестницы в парке Южно-Сахалинска, расположенном прямо за Площадью Славы.
Нижний Новгород
Зимой "столица закатов" не менее прекрасна, чем летом.
Чкаловская лестница с видом на Волгу – одно из самых популярных романтических мест города. Нравится парам и на "нижегородском Арбате" – пешеходной Большой Покровской улице, где много милых старых домов, уютных ресторанчиков, кофеен, забавных скульптур.
Никогда не пустует в городе арка-"любометр" у Речного вокзала. Она состоит из четырех колонн, увенчанных крышей. Здесь можно узнать, как сильно вы любите друг друга. Для этого нужно встать между колоннами, взять одной рукой партнера за руку, а свободной прикоснуться к ближайшим колоннам.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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