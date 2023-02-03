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Туристы выбрали пять самых романтичных мест России - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/romantika-1849065318.html
Туристы выбрали пять самых романтичных мест России
Туристы выбрали пять самых романтичных мест России - РИА Новости, 03.02.2023
Туристы выбрали пять самых романтичных мест России
Стал известен рейтинг самых популярных мест для романтических поездок, в том числе для предложения руки и сердца, сообщает АТОР со ссылкой на исследование... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:55
2023-02-03T05:55
туризм
новости - туризм
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туристы
отдых в россии
сочи
калининград
сахалин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стал известен рейтинг самых популярных мест для романтических поездок, в том числе для предложения руки и сердца, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Национального туроператора "Алеан".Компания провела опрос подписчиков в соцсетях (в общей сложности – 30 тысяч человек) о том, какие направления в России они считают самыми подходящими для влюбленных пар. Санкт-Петербург Северная столица традиционно остается бесспорным лидером в рейтинге самых романтических городов России – 46 процентов опрошенных указали ее.Здесь обнимаются на Поцелуевом мосту, загадывают желания грифонам, а во время белых ночей гуляют по набережным и встречают рассвет на "стрелке" Васильевского острова.Горный СочиСамыми романтичными местами в горах Сочи туристы назвали смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".Там можно выбрать и, например, роскошный вариант для свадебного путешествия или романтического уик-энда – президентский номер площадью 500 квадратных метров. И уютные тент-хаусы с термальным бассейном под открытым небом. Все это гарантирует несколько насыщенных эмоциями дней. Кстати, в Сочи можно не только сделать предложение руки и сердца, но и заказать услугу выездной регистрации брака.КалининградОсобым флером окутаны старинные замки, городские улочки и мосты Калининграда. В старом Кенигсберге молодые пары приходили на мост влюбленных и бросали ключи от закрытых замков в воду, чтобы союз не распался. Сейчас от барельефов практически ничего не осталось, а вот фонтан "Путти" до сих пор находится возле "скамьи Канта" на набережной Музея Мирового океана.Другая городская традиция: влюбленным нужно зайти на Медовый мост и пожать руки. Причем как можно нежнее. Ведь именно так, намазав руки медом, чтобы жизнь была дружной и сладкой, скрепляли союз молодожены прошлых столетий.Сахалин Островная романтика, неповторимая природа и океан привлекают на Сахалин туристов.Романтичными местами тут считаются туры на маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, лавовое поле Янкито.Сделать предложение любимой можно на маяке Анива или в ресторане "Высота 601", который находится на курорте "Горный воздух". Около десяти-пятнадцати лет назад у местных молодоженов появилась традиция вешать замочки на перила лестницы в парке Южно-Сахалинска, расположенном прямо за Площадью Славы.Нижний Новгород Зимой "столица закатов" не менее прекрасна, чем летом.Чкаловская лестница с видом на Волгу – одно из самых популярных романтических мест города. Нравится парам и на "нижегородском Арбате" – пешеходной Большой Покровской улице, где много милых старых домов, уютных ресторанчиков, кофеен, забавных скульптур.Никогда не пустует в городе арка-"любометр" у Речного вокзала. Она состоит из четырех колонн, увенчанных крышей. Здесь можно узнать, как сильно вы любите друг друга. Для этого нужно встать между колоннами, взять одной рукой партнера за руку, а свободной прикоснуться к ближайшим колоннам.
https://ria.ru/20230127/goroda-1847664584.html
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, сочи, калининград, сахалин, нижний новгород, санкт-петербург, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Сочи, Калининград, Сахалин, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать
05:55 03.02.2023
 
Туристы выбрали пять самых романтичных мест России

Туристы назвали пять самых романтичных мест России для отдыха на 14 февраля

© Руслан ШамуковИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© Руслан Шамуков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Стал известен рейтинг самых популярных мест для романтических поездок, в том числе для предложения руки и сердца, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Национального туроператора "Алеан".
Компания провела опрос подписчиков в соцсетях (в общей сложности – 30 тысяч человек) о том, какие направления в России они считают самыми подходящими для влюбленных пар.

Санкт-Петербург

Северная столица традиционно остается бесспорным лидером в рейтинге самых романтических городов России – 46 процентов опрошенных указали ее.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге

Повседневная жизнь
1 из 3

Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Скульптура сфинкса на Египетском мосту

Скульптура сфинкса на Египетском мосту в Санкт-Петербурге после реставрации
2 из 3

Скульптура сфинкса на Египетском мосту

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
3 из 3

Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
2 из 3

Скульптура сфинкса на Египетском мосту

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здесь обнимаются на Поцелуевом мосту, загадывают желания грифонам, а во время белых ночей гуляют по набережным и встречают рассвет на "стрелке" Васильевского острова.

Горный Сочи

Самыми романтичными местами в горах Сочи туристы назвали смотровые площадки с беседками на курортах "Красная Поляна" и "Газпром".
Там можно выбрать и, например, роскошный вариант для свадебного путешествия или романтического уик-энда – президентский номер площадью 500 квадратных метров. И уютные тент-хаусы с термальным бассейном под открытым небом.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗимние курорты Сочи
Зимние курорты Сочи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Зимние курорты Сочи
Все это гарантирует несколько насыщенных эмоциями дней. Кстати, в Сочи можно не только сделать предложение руки и сердца, но и заказать услугу выездной регистрации брака.

Калининград

Особым флером окутаны старинные замки, городские улочки и мосты Калининграда. В старом Кенигсберге молодые пары приходили на мост влюбленных и бросали ключи от закрытых замков в воду, чтобы союз не распался. Сейчас от барельефов практически ничего не осталось, а вот фонтан "Путти" до сих пор находится возле "скамьи Канта" на набережной Музея Мирового океана.
© Depositphotos.com / Konstantin TroninБронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
Бронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
1 из 2
Бронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
© Depositphotos.com / Konstantin Tronin
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВорота форт Фридрихсбург - исторический памятник 17 века.
Форт Фридрихсбург в Калининграде
2 из 2
Ворота форт Фридрихсбург - исторический памятник 17 века.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
1 из 2
Бронзовая фигура Хомлина на Медовом мосту в Калининграде
© Depositphotos.com / Konstantin Tronin
2 из 2
Ворота форт Фридрихсбург - исторический памятник 17 века.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Другая городская традиция: влюбленным нужно зайти на Медовый мост и пожать руки. Причем как можно нежнее. Ведь именно так, намазав руки медом, чтобы жизнь была дружной и сладкой, скрепляли союз молодожены прошлых столетий.

Сахалин

Островная романтика, неповторимая природа и океан привлекают на Сахалин туристов.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Заброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья

Заброшенный маяк Анива на скале Сивучья на территории мыса Анива
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Заброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в медиабанк

Девушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале на курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске

Девушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале, спускается на сноуборде по склону Запад на территории горнолыжного комплекса Горный воздух в Южно-Сахалинске
2 из 2

Девушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале на курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
1 из 2

Заброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 2

Девушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале на курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Романтичными местами тут считаются туры на маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, лавовое поле Янкито.
Сделать предложение любимой можно на маяке Анива или в ресторане "Высота 601", который находится на курорте "Горный воздух". Около десяти-пятнадцати лет назад у местных молодоженов появилась традиция вешать замочки на перила лестницы в парке Южно-Сахалинска, расположенном прямо за Площадью Славы.

Нижний Новгород

Зимой "столица закатов" не менее прекрасна, чем летом.
© Depositphotos.com / ppl1958Чкаловская лестница
Чкаловская лестница
1 из 3
Чкаловская лестница
© Depositphotos.com / ppl1958
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанк

Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим звание "Новогодняя столица России"

Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим звание Новогодняя столица России
2 из 3

Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим звание "Новогодняя столица России"

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода

Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
3 из 3

Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Чкаловская лестница
© Depositphotos.com / ppl1958
2 из 3

Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим звание "Новогодняя столица России"

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
3 из 3

Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Чкаловская лестница с видом на Волгу – одно из самых популярных романтических мест города. Нравится парам и на "нижегородском Арбате" – пешеходной Большой Покровской улице, где много милых старых домов, уютных ресторанчиков, кофеен, забавных скульптур.
Никогда не пустует в городе арка-"любометр" у Речного вокзала. Она состоит из четырех колонн, увенчанных крышей. Здесь можно узнать, как сильно вы любите друг друга. Для этого нужно встать между колоннами, взять одной рукой партнера за руку, а свободной прикоснуться к ближайшим колоннам.
Клин. Памятник Чайковскому у Троицкого собора - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 03:26Туризм
Названы пять музыкальных городов России для путешествий
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыотдых в РоссииСочиКалининградСахалинНижний НовгородСанкт-Петербургкуда поехать в выходныекуда можно лететькуда поехать
 
 
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