https://ria.ru/20230203/rebenok-1849511035.html
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу - РИА Новости, 03.02.2023
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу
Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:54
2023-02-03T13:54
2023-02-03T14:54
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ МВД по региону.Информация о найденном возле дома ребенке поступила в ОВД накануне утром. Полицейские выяснили, что мальчик выпал из окна третьего этажа, его отвезли в больницу.Против матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. По данным полиции, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а в новую квартиру переехала с сыном два дня назад.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.По информации центра "Фобос", температура воздуха в Волжском сейчас колеблется в широком диапазоне от минус десяти до нуля градусов. Ночью наблюдаются стабильные заморозки.
https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html
волжский
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:54 03.02.2023 (обновлено: 14:54 03.02.2023)
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу
В Волжском выпавший из окна третьего этажа ребенок ночь пролежал в снегу, пока мать гуляла
ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости.
Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило
ГУ МВД по региону.
Информация о найденном возле дома ребенке поступила в ОВД накануне утром. Полицейские выяснили, что мальчик выпал из окна третьего этажа, его отвезли в больницу.
"Мать мальчика вечером употребила дома спиртные напитки, уложила его спать и отправилась с подругой в увеселительные заведения. Женщина гуляла до утра и вернулась, когда на месте происшествия уже работали полицейские", — говорится в релизе.
Против матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. По данным полиции, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а в новую квартиру переехала с сыном два дня назад.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
По информации центра "Фобос", температура воздуха в Волжском сейчас колеблется в широком диапазоне от минус десяти до нуля градусов. Ночью наблюдаются стабильные заморозки.