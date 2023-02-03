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В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу - РИА Новости, 03.02.2023
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В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу - РИА Новости, 03.02.2023
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу
Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:54
2023-02-03T14:54
происшествия
волжский
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ МВД по региону.Информация о найденном возле дома ребенке поступила в ОВД накануне утром. Полицейские выяснили, что мальчик выпал из окна третьего этажа, его отвезли в больницу.Против матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. По данным полиции, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а в новую квартиру переехала с сыном два дня назад.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.По информации центра "Фобос", температура воздуха в Волжском сейчас колеблется в широком диапазоне от минус десяти до нуля градусов. Ночью наблюдаются стабильные заморозки.
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волжский
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происшествия, волжский, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:54 03.02.2023 (обновлено: 14:54 03.02.2023)
 
В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу

В Волжском выпавший из окна третьего этажа ребенок ночь пролежал в снегу, пока мать гуляла

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ МВД по региону.
Информация о найденном возле дома ребенке поступила в ОВД накануне утром. Полицейские выяснили, что мальчик выпал из окна третьего этажа, его отвезли в больницу.

"Мать мальчика вечером употребила дома спиртные напитки, уложила его спать и отправилась с подругой в увеселительные заведения. Женщина гуляла до утра и вернулась, когда на месте происшествия уже работали полицейские", — говорится в релизе.

Против матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. По данным полиции, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а в новую квартиру переехала с сыном два дня назад.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
По информации центра "Фобос", температура воздуха в Волжском сейчас колеблется в широком диапазоне от минус десяти до нуля градусов. Ночью наблюдаются стабильные заморозки.
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ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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