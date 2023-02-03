https://ria.ru/20230203/rebenok-1849511035.html

В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу

В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу - РИА Новости, 03.02.2023

В Волжском выпавший из окна ребенок ночь пролежал в снегу

Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:54

2023-02-03T13:54

2023-02-03T14:54

происшествия

волжский

волгоградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело завели на жительницу Волжского Волгоградской области, чей пятилетний сын выпал из окна третьего этажа и пролежал в снегу всю ночь, сообщило ГУ МВД по региону.Информация о найденном возле дома ребенке поступила в ОВД накануне утром. Полицейские выяснили, что мальчик выпал из окна третьего этажа, его отвезли в больницу.Против матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. По данным полиции, женщина уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а в новую квартиру переехала с сыном два дня назад.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.По информации центра "Фобос", температура воздуха в Волжском сейчас колеблется в широком диапазоне от минус десяти до нуля градусов. Ночью наблюдаются стабильные заморозки.

https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html

волжский

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волжский, волгоградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)