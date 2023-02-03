https://ria.ru/20230203/razminirovanie-1849530383.html
Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования
Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования - РИА Новости, 03.02.2023
Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для финансирования работ по разминированию. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:37
2023-02-03T14:37
2023-02-03T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
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жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для финансирования работ по разминированию. "Мы предоставим до 25 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию на этих территориях, где сохраняется угроза", - заявил Боррель, слова которого приводятся в сообщении европейской внешнеполитической службы. Объявление приурочено к саммиту ЕС-Украина в Киеве, в котором принимает участие Боррель.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования
Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для работ по разминированию