https://ria.ru/20230203/razminirovanie-1849530383.html

Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования

Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования - РИА Новости, 03.02.2023

Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для разминирования

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для финансирования работ по разминированию. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:37

2023-02-03T14:37

2023-02-03T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о выделении Украине 25 миллионов евро для финансирования работ по разминированию. "Мы предоставим до 25 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию на этих территориях, где сохраняется угроза", - заявил Боррель, слова которого приводятся в сообщении европейской внешнеполитической службы. Объявление приурочено к саммиту ЕС-Украина в Киеве, в котором принимает участие Боррель.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз