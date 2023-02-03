Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/pvo-1849665471.html
В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T
В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T - РИА Новости, 03.02.2023
В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T
Франция и Италия отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba этой весной, говорится в коммюнике французского министерства обороны. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:03
2023-02-03T22:03
в мире
украина
нато
франция
италия
антонио таяни
себастьян лекорню
гуидо крозетто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828607999_2:0:2185:1228_1920x0_80_0_0_00c11ea9481a6490515c2dbc122d971a.jpg
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Франция и Италия отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba этой весной, говорится в коммюнике французского министерства обороны. Сообщается, что в пятницу министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто провели телефонный разговор. "В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T - Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки", - говорится в коммюнике. Как подчеркнули в минобороны Франции, эта система "позволит Украине защищаться от атак российских беспилотников, ракет и самолетов". Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849601018.html
https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html
украина
франция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828607999_275:0:1912:1228_1920x0_80_0_0_78fcb77fc00d2b00a7cab9df7ea0cc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, франция, италия, антонио таяни, себастьян лекорню, гуидо крозетто
В мире, Украина, НАТО, Франция, Италия, Антонио Таяни, Себастьян Лекорню, Гуидо Крозетто
22:03 03.02.2023
 
В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T

Минобороны Франции сообщило, что систему ПВО Samp/T отправят Украине весной

CC BY 2.0 / Italian Army / Система ПВО SAMP-T
Система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
CC BY 2.0 / Italian Army /
Система ПВО SAMP-T. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Франция и Италия отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba этой весной, говорится в коммюнике французского министерства обороны.
Сообщается, что в пятницу министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто провели телефонный разговор.
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 17:29Специальная военная операция на Украине
Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине
"В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T - Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки", - говорится в коммюнике.
Как подчеркнули в минобороны Франции, эта система "позволит Украине защищаться от атак российских беспилотников, ракет и самолетов".
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 14:25
Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России
 
В миреУкраинаНАТОФранцияИталияАнтонио ТаяниСебастьян ЛекорнюГуидо Крозетто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала