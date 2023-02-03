https://ria.ru/20230203/pvo-1849665471.html

В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T

В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T - РИА Новости, 03.02.2023

В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T

Франция и Италия отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba этой весной, говорится в коммюнике французского министерства обороны. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:03

2023-02-03T22:03

2023-02-03T22:03

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украина

нато

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антонио таяни

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Франция и Италия отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba этой весной, говорится в коммюнике французского министерства обороны. Сообщается, что в пятницу министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто провели телефонный разговор. "В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T - Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки", - говорится в коммюнике. Как подчеркнули в минобороны Франции, эта система "позволит Украине защищаться от атак российских беспилотников, ракет и самолетов". Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849601018.html

https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html

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в мире, украина, нато, франция, италия, антонио таяни, себастьян лекорню, гуидо крозетто