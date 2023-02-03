https://ria.ru/20230203/putin-1849540340.html
Китайцы пришли в восторг после предупреждения Путина Западу
Китайцы пришли в восторг после предупреждения Путина Западу - РИА Новости, 03.02.2023
Китайцы пришли в восторг после предупреждения Путина Западу
Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали торжественную речь президента России Владимира Путина в Волгограде по случаю годовщины победы в Сталинградской... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:57
2023-02-03T14:57
2023-02-03T15:20
в мире
россия
украина
китай
владимир путин
нато
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали торжественную речь президента России Владимира Путина в Волгограде по случаю годовщины победы в Сталинградской битве.Накануне президент рассказал о подвигах Советской армии и мирных жителей, разгромивших немецких фашистов и защитивших Сталинград, который он назвал легендарным городом. Путин также предупредил, что Россия ответит на угрозу Запада, поставляющего боевые машины Украине."Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер.Пользователи портала согласились со словами политика, посчитав, что Россия сможет противостоять не только угрозе нацизма, но и гегемонии США."Сейчас время великих изменений в мире, а не разговоров о благотворительности и справедливости. Пока это способствует росту и развитию нашей страны и ослаблению гегемонистской системы США, мы должны энергично помогать Путину. Нынешний режим на Украине не достоин сочувствия", — поделился мнением другой."Конечная цель НАТО — уничтожить Россию и Китай. Сначала они хотят задавить Россию, а затем сконцентрируют огневую мощь на уничтожении нашей страны. Некоторые аплодируют вам, Путин, в Китае о вас тоже беспокоятся, потому что китайцы вас любят", — написал читатель.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, китай, владимир путин, нато, сталинградская битва (1942-1943)
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, НАТО, Сталинградская битва (1942-1943)
14:57 03.02.2023 (обновлено: 15:20 03.02.2023)
Китайцы пришли в восторг после предупреждения Путина Западу
В Китае пришли в восторг от слов Владимира Путина о Западе
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуанча
" поддержали торжественную речь президента России Владимира Путина в Волгограде по случаю годовщины победы в Сталинградской битве.
Накануне президент рассказал о подвигах Советской армии и мирных жителей, разгромивших немецких фашистов и защитивших Сталинград, который он назвал легендарным городом. Путин также предупредил, что Россия ответит на угрозу Запада, поставляющего боевые машины Украине.
"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер.
Пользователи портала согласились со словами политика, посчитав, что Россия сможет противостоять не только угрозе нацизма, но и гегемонии США.
"Столкнувшись с угрозой реабилитации нацизма, Путин и мы чувствуем одно и то же, поэтому я твердо поддерживаю президента России и его решительный ответ нацистским группировкам в Европе!" — прокомментировал выступление российского лидера один из участников дискуссии.
"Сейчас время великих изменений в мире, а не разговоров о благотворительности и справедливости. Пока это способствует росту и развитию нашей страны и ослаблению гегемонистской системы США, мы должны энергично помогать Путину. Нынешний режим на Украине не достоин сочувствия", — поделился мнением другой.
"Конечная цель НАТО — уничтожить Россию и Китай. Сначала они хотят задавить Россию, а затем сконцентрируют огневую мощь на уничтожении нашей страны. Некоторые аплодируют вам, Путин, в Китае о вас тоже беспокоятся, потому что китайцы вас любят", — написал читатель.
"Запад — это группа англосаксонских мародеров, они нападают на всех подряд, грабят и обижают другие страны. Конфликт на Украине является результатом постоянного притеснения Москвы. Если вы этого не понимаете, больше читайте и не слушайте то, что продвигает эта группировка", — подытожил комментатор.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>