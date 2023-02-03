https://ria.ru/20230203/putin-1849491486.html
Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики
Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики - РИА Новости, 03.02.2023
Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики
В Кремле сообщат, когда обновленная концепция внешней политики будет одобрена президентом страны Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:56
2023-02-03T12:56
2023-02-03T12:56
россия
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле сообщат, когда обновленная концепция внешней политики будет одобрена президентом страны Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента. "Когда она (обновленная концепция) будет одобрена, мы сообщим вам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Политика
Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики
Пресс-секретарь Песков обещал сообщить, когда Путин одобрит концепцию внешней политики