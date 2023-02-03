https://ria.ru/20230203/putin-1849491486.html

Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики

Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики - РИА Новости, 03.02.2023

Кремль сообщит, когда Путин одобрит обновленную концепцию внешней политики

В Кремле сообщат, когда обновленная концепция внешней политики будет одобрена президентом страны Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:56

2023-02-03T12:56

2023-02-03T12:56

россия

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_47f618e036982340a99f7856e6877b95.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле сообщат, когда обновленная концепция внешней политики будет одобрена президентом страны Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента. "Когда она (обновленная концепция) будет одобрена, мы сообщим вам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, политика