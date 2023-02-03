https://ria.ru/20230203/putin-1849441792.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.02.2023

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:41

2023-02-03T10:41

2023-02-03T10:41

общество

россия

владимир путин

фомнибус

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 78%. "Скорее не доверяют" ему 14% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом. Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 10% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 11% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 27-29 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20230203/trevoga-1849436471.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, фомнибус