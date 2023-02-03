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Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html
Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах
Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах - РИА Новости, 03.02.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах
Туроператоры отмечают рост спроса клиентов на железнодорожные перевозки, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:09
2023-02-03T14:09
туризм
новости - туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
поезда
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса клиентов на железнодорожные перевозки, сообщает АТОР.Из-за закрытия аэропортов юга России особый интерес путешественники проявляют к билетам на поезда. Кроме того, многие боятся летать или воспринимают поездку в вагоне как неотъемлемую часть отпуска, отмечает коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Еще один фактор — отсутствие региональных перелетов между многими городами. Вместо того, чтобы лететь со стыковкой в Москве, пассажиры выбирают поезд.Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что особым спросом пользуются скоростные составы: интерес к маршрутам, где они есть, растет значительнее всего. Такой транспорт — "Сапсаны", "Ласточки" — составляют конкуренцию самолетам.Пакетных туров с включенной железнодорожной перевозкой почти нет, говорят эксперты АТОР. РЖД с туроператорами практически не сотрудничает. Исключение — выкупленные вагоны на праздничные даты, например, в Великий Устюг на зимние каникулы. Получается, что большинство клиентов едут в Сочи, Крым, Анапу, Кисловодск, и у турагентов покупают только наземное обслуживание, рассказали в "Интуристе".Также участники рынка отмечают, что увеличение спроса на железнодорожные перевозки сопровождается ощутимым ростом цен. Причем путешествие в купе по России часто дороже, чем перелет, отметили в "Алеан".
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новости - туризм, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), поезда
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), поезда
14:09 03.02.2023
 
Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах

АТОР: туроператоры отмечают рост спроса на железнодорожные перевозки, несмотря на рост цен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса клиентов на железнодорожные перевозки, сообщает АТОР.
Из-за закрытия аэропортов юга России особый интерес путешественники проявляют к билетам на поезда. Кроме того, многие боятся летать или воспринимают поездку в вагоне как неотъемлемую часть отпуска, отмечает коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.
Еще один фактор — отсутствие региональных перелетов между многими городами. Вместо того, чтобы лететь со стыковкой в Москве, пассажиры выбирают поезд.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что особым спросом пользуются скоростные составы: интерес к маршрутам, где они есть, растет значительнее всего. Такой транспорт — "Сапсаны", "Ласточки" — составляют конкуренцию самолетам.
Пакетных туров с включенной железнодорожной перевозкой почти нет, говорят эксперты АТОР. РЖД с туроператорами практически не сотрудничает. Исключение — выкупленные вагоны на праздничные даты, например, в Великий Устюг на зимние каникулы. Получается, что большинство клиентов едут в Сочи, Крым, Анапу, Кисловодск, и у турагентов покупают только наземное обслуживание, рассказали в "Интуристе".
Также участники рынка отмечают, что увеличение спроса на железнодорожные перевозки сопровождается ощутимым ростом цен. Причем путешествие в купе по России часто дороже, чем перелет, отметили в "Алеан".
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