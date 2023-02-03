https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html

Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах

Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах - РИА Новости, 03.02.2023

Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах

Туроператоры отмечают рост спроса клиентов на железнодорожные перевозки, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:09

2023-02-03T14:09

2023-02-03T14:09

туризм

новости - туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

поезда

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса клиентов на железнодорожные перевозки, сообщает АТОР.Из-за закрытия аэропортов юга России особый интерес путешественники проявляют к билетам на поезда. Кроме того, многие боятся летать или воспринимают поездку в вагоне как неотъемлемую часть отпуска, отмечает коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. Еще один фактор — отсутствие региональных перелетов между многими городами. Вместо того, чтобы лететь со стыковкой в Москве, пассажиры выбирают поезд.Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что особым спросом пользуются скоростные составы: интерес к маршрутам, где они есть, растет значительнее всего. Такой транспорт — "Сапсаны", "Ласточки" — составляют конкуренцию самолетам.Пакетных туров с включенной железнодорожной перевозкой почти нет, говорят эксперты АТОР. РЖД с туроператорами практически не сотрудничает. Исключение — выкупленные вагоны на праздничные даты, например, в Великий Устюг на зимние каникулы. Получается, что большинство клиентов едут в Сочи, Крым, Анапу, Кисловодск, и у турагентов покупают только наземное обслуживание, рассказали в "Интуристе".Также участники рынка отмечают, что увеличение спроса на железнодорожные перевозки сопровождается ощутимым ростом цен. Причем путешествие в купе по России часто дороже, чем перелет, отметили в "Алеан".

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), поезда