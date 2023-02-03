Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах
АТОР: туроператоры отмечают рост спроса на железнодорожные перевозки, несмотря на рост цен
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса клиентов на железнодорожные перевозки, сообщает АТОР.
Из-за закрытия аэропортов юга России особый интерес путешественники проявляют к билетам на поезда. Кроме того, многие боятся летать или воспринимают поездку в вагоне как неотъемлемую часть отпуска, отмечает коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.
Еще один фактор — отсутствие региональных перелетов между многими городами. Вместо того, чтобы лететь со стыковкой в Москве, пассажиры выбирают поезд.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что особым спросом пользуются скоростные составы: интерес к маршрутам, где они есть, растет значительнее всего. Такой транспорт — "Сапсаны", "Ласточки" — составляют конкуренцию самолетам.
Пакетных туров с включенной железнодорожной перевозкой почти нет, говорят эксперты АТОР. РЖД с туроператорами практически не сотрудничает. Исключение — выкупленные вагоны на праздничные даты, например, в Великий Устюг на зимние каникулы. Получается, что большинство клиентов едут в Сочи, Крым, Анапу, Кисловодск, и у турагентов покупают только наземное обслуживание, рассказали в "Интуристе".
Также участники рынка отмечают, что увеличение спроса на железнодорожные перевозки сопровождается ощутимым ростом цен. Причем путешествие в купе по России часто дороже, чем перелет, отметили в "Алеан".
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