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Пушков объяснил, в чем Россия может "твердо рассчитывать" на США - РИА Новости, 03.02.2023
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Пушков объяснил, в чем Россия может "твердо рассчитывать" на США
Пушков объяснил, в чем Россия может "твердо рассчитывать" на США - РИА Новости, 03.02.2023
Пушков объяснил, в чем Россия может "твердо рассчитывать" на США
США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может "твердо рассчитывать" на Вашингтон, такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T00:53
2023-02-03T00:53
в мире
китай
сша
алексей пушков
нэнси пелоси
кевин маккарти
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может "твердо рассчитывать" на Вашингтон, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее республиканец Кевин Маккарти, преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США, заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань. Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров."Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твердо рассчитывать на американцев", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, в Вашингтоне и впредь будут "говорить и делать все", чтобы ухудшить отношения с Пекином. "У них это отлично получается", - резюмировал сенатор.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html
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в мире, китай, сша, алексей пушков, нэнси пелоси, кевин маккарти
В мире, Китай, США, Алексей Пушков, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти
00:53 03.02.2023
 
Пушков объяснил, в чем Россия может "твердо рассчитывать" на США

Сенатор Пушков заявил, что США будут продолжать линию на конфронтацию с Китаем

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может "твердо рассчитывать" на Вашингтон, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее республиканец Кевин Маккарти, преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США, заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая в контексте планирования поездок на Тайвань. Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на остров.
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"Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твердо рассчитывать на американцев", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, в Вашингтоне и впредь будут "говорить и делать все", чтобы ухудшить отношения с Пекином. "У них это отлично получается", - резюмировал сенатор.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки на остров нового спикера, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
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