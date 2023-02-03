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Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы
Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы - РИА Новости, 08.02.2023
Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы
Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-03T16:25
2023-02-03T16:25
2023-02-08T13:31
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты ГПБУ "Мосприрода" в рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2023" подвели итоги зимней утиной переписи. Всего на водоемах 11 природных территорий столицы зафиксировали около 5,5 тысяч водоплавающих. Среди них 5383 крякв: 2986 селезней и 2397 уток", - говорится в сообщении. Уточняется, что перепись проводят за одни выходные, чтобы на точность результатов не повлияла возможная внутренняя миграция, ведь зимой многие водоемы полностью замерзают и птицы перелетают на другие, где есть незамерзшие полыньи. Считать оставшихся на зимовку птиц специалистам помогали общественные организации и добровольцы. Отмечается, что больше всего крякв насчитали на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" – 1721 особь. На втором месте – природно-исторический парк "Останкино", там учли 1307 уток. "Специалисты природно-исторического парка "Царицыно" насчитали 928 крякв. Кроме крякв, во время учета в долине реки Яузы (природно-исторический парк "Останкино") зафиксировали мандаринок", - добавили в сообщении. Уточняется, что результаты учета направлены для подведения общих итогов Всероссийской акции "Серая шейка – 2023".
https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" в рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2023" подвели итоги зимней утиной переписи. Всего на водоемах 11 природных территорий столицы зафиксировали около 5,5 тысяч водоплавающих. Среди них 5383 крякв: 2986 селезней и 2397 уток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перепись проводят за одни выходные, чтобы на точность результатов не повлияла возможная внутренняя миграция, ведь зимой многие водоемы полностью замерзают и птицы перелетают на другие, где есть незамерзшие полыньи. Считать оставшихся на зимовку птиц специалистам помогали общественные организации и добровольцы.
Отмечается, что больше всего крякв насчитали на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" – 1721 особь. На втором месте – природно-исторический парк "Останкино", там учли 1307 уток.
"Специалисты природно-исторического парка "Царицыно
" насчитали 928 крякв. Кроме крякв, во время учета в долине реки Яузы (природно-исторический парк "Останкино") зафиксировали мандаринок", - добавили в сообщении.
Уточняется, что результаты учета направлены для подведения общих итогов Всероссийской акции "Серая шейка – 2023".