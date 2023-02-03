https://ria.ru/20230203/ptitsy-1850536701.html

Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы

Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы - РИА Новости, 08.02.2023

Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы

Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-03T16:25

2023-02-03T16:25

2023-02-08T13:31

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 5,5 тысяч водоплавающих птиц выбрали для зимовки московские водоемы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты ГПБУ "Мосприрода" в рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2023" подвели итоги зимней утиной переписи. Всего на водоемах 11 природных территорий столицы зафиксировали около 5,5 тысяч водоплавающих. Среди них 5383 крякв: 2986 селезней и 2397 уток", - говорится в сообщении. Уточняется, что перепись проводят за одни выходные, чтобы на точность результатов не повлияла возможная внутренняя миграция, ведь зимой многие водоемы полностью замерзают и птицы перелетают на другие, где есть незамерзшие полыньи. Считать оставшихся на зимовку птиц специалистам помогали общественные организации и добровольцы. Отмечается, что больше всего крякв насчитали на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" – 1721 особь. На втором месте – природно-исторический парк "Останкино", там учли 1307 уток. "Специалисты природно-исторического парка "Царицыно" насчитали 928 крякв. Кроме крякв, во время учета в долине реки Яузы (природно-исторический парк "Останкино") зафиксировали мандаринок", - добавили в сообщении. Уточняется, что результаты учета направлены для подведения общих итогов Всероссийской акции "Серая шейка – 2023".

https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы