https://ria.ru/20230203/prognoz-1849431464.html
Решетников оценил улучшение прогноза МВФ по России
Решетников оценил улучшение прогноза МВФ по России - РИА Новости, 03.02.2023
Решетников оценил улучшение прогноза МВФ по России
Министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что зарубежные коллеги стали РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:02
2023-02-03T10:02
2023-02-03T10:02
экономика
россия
максим решетников
мвф
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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. "Коллеги начали признавать очевидные вещи. В 2023 году дальнейшая ситуация в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - сказал Решетников журналистам. "Все наши оценки на текущий и последующие годы по прогнозу уточним в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий", - добавил он.
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим решетников, мвф
Экономика, Россия, Максим Решетников, МВФ
Решетников оценил улучшение прогноза МВФ по России
Решетников об улучшенном прогнозе МВФ по России: коллеги начали признавать очевидные вещи
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ), заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи.
МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
"Коллеги начали признавать очевидные вещи. В 2023 году дальнейшая ситуация в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - сказал Решетников журналистам.
"Все наши оценки на текущий и последующие годы по прогнозу уточним в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий", - добавил он.