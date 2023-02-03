СБУ обвинила главного бухгалтера "Укртатнафты" в присвоении средств
СБУ обвинила главного бухгалтера "Укртатнафты" в присвоении примерно миллиарда долларов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о присвоении средств на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".
Ранее в среду украинские СМИ сообщили об обыске в доме бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в "Укртатнафте". Позже служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила масштабные схемы присвоений на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта", топ-менеджменту компаний объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
"Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен (около одного миллиарда долларов) бывшему менеджменту предприятия "Укрнафта" и предприятия "Укртатнафта". Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как утверждает СБУ, главный бухгалтер скрывалась в Закарпатской области, однако сотрудники спецслужб установили ее местонахождение. Также установлено, что предприятие "Укртатнафта" производило и реализовывало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка включалась в цену для потребителей. Таким образом, задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен (около 16,3 миллионов долларов). В сообщении также отмечается, что в Днепропетровске было обнаружено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также были найдены документы связанных предприятий, печати.
Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. "Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысяч нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
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