https://ria.ru/20230203/prisvoenie-1849483024.html

СБУ обвинила главного бухгалтера "Укртатнафты" в присвоении средств

СБУ обвинила главного бухгалтера "Укртатнафты" в присвоении средств - РИА Новости, 03.02.2023

СБУ обвинила главного бухгалтера "Укртатнафты" в присвоении средств

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о присвоении средств на сумму... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:34

2023-02-03T12:34

2023-02-03T12:34

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты" по делу о присвоении средств на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Ранее в среду украинские СМИ сообщили об обыске в доме бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в "Укртатнафте". Позже служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила масштабные схемы присвоений на сумму около миллиарда долларов на крупнейших на Украине предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта", топ-менеджменту компаний объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений. "Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен (около одного миллиарда долларов) бывшему менеджменту предприятия "Укрнафта" и предприятия "Укртатнафта". Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как утверждает СБУ, главный бухгалтер скрывалась в Закарпатской области, однако сотрудники спецслужб установили ее местонахождение. Также установлено, что предприятие "Укртатнафта" производило и реализовывало топливо через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка включалась в цену для потребителей. Таким образом, задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен (около 16,3 миллионов долларов). В сообщении также отмечается, что в Днепропетровске было обнаружено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также были найдены документы связанных предприятий, печати. Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", акции этих компаний, принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства. "Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысяч нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укртатнафта, укрнафта, служба безопасности украины