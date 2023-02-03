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Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html
Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск
Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск - РИА Новости, 03.02.2023
Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска, говорится в Telegram-канале его... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:55
2023-02-03T21:45
артемовск
россия
владимир зеленский
евгений пригожин
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.По его словам, украинский народ не простит главе государства сдачу Артемовска частной военной структуре."Сопротивляйтесь. Боритесь до конца", — добавил Пригожин.Как сообщало издание Economist, некоторые украинские командующие полагают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь при обороне города. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы для подготовки к наступлению на юге. Сам же Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск.В пятницу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в боях за город. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание населенного пункта.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849409266.html
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артемовск, россия, владимир зеленский, евгений пригожин, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, донбасс, михаил подоляк
Артемовск, Россия, Владимир Зеленский, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Михаил Подоляк
20:55 03.02.2023 (обновлено: 21:45 03.02.2023)
 
Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск

Пригожин призвал Зеленского не выводить войска из Артемовска и бороться за него до конца

© РИА НовостиБойцы "Группы Вагнера" с Евгением Пригожиным
Бойцы Группы Вагнера с Евгением Пригожиным - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
Бойцы "Группы Вагнера" с Евгением Пригожиным. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.

"Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута (украинское название Артемовска. Прим. ред.). Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать", — заявил бизнесмен.

По его словам, украинский народ не простит главе государства сдачу Артемовска частной военной структуре.
"Сопротивляйтесь. Боритесь до конца", — добавил Пригожин.
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Как сообщало издание Economist, некоторые украинские командующие полагают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь при обороне города. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы для подготовки к наступлению на юге. Сам же Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск.
В пятницу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в боях за город. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание населенного пункта.
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В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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