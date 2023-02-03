https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849656353.html

Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск

Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск - РИА Новости, 03.02.2023

Пригожин призвал Зеленского бороться до конца за Артемовск

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска, говорится в Telegram-канале его... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:55

2023-02-03T20:55

2023-02-03T21:45

артемовск

россия

владимир зеленский

евгений пригожин

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844013995_0:441:960:981_1920x0_80_0_0_07c2f438ef957062a15cad5650dac41f.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.По его словам, украинский народ не простит главе государства сдачу Артемовска частной военной структуре."Сопротивляйтесь. Боритесь до конца", — добавил Пригожин.Как сообщало издание Economist, некоторые украинские командующие полагают, что Артемовск не стоит тяжелых потерь при обороне города. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы для подготовки к наступлению на юге. Сам же Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск.В пятницу советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в боях за город. При этом он заявил, что Киев "платит высочайшую цену" за удержание населенного пункта.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230203/artemovsk-1849409266.html

артемовск

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, россия, владимир зеленский, евгений пригожин, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, донбасс, михаил подоляк