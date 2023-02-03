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Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина - РИА Новости, 03.02.2023
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Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина - РИА Новости, 03.02.2023
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина
Руководителя "Группы Вагнера" на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность государства, сообщил офис генерального прокурора на своей... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:56
2023-02-03T16:32
украина
евгений пригожин
в мире
россия
донбасс
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Руководителя "Группы Вагнера" на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность государства, сообщил офис генерального прокурора на своей странице в Facebook*.Как указано в публикации, "под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора сообщено о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента Российской Федерации, руководителю" группы "Вагнер"."Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", — сказано в посте.Имя и фамилия фигуранта дела не указана, к сообщению прикреплено фото человека, но его лицо заретушировано.Как пишет украинское интернет-издание "Страна", повестка о вызове на допрос в генеральную прокуратору Украины на имя Евгения Пригожина появилась в правительственной газете "Урядовый курьер". На допрос его вызывают 13, 14 и 15 февраля как подозреваемого.Осенью прошлого года российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". Он отмечал, что благодаря отваге ее членов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html
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украина, евгений пригожин, в мире, россия, донбасс, владимир путин
Украина, Евгений Пригожин, В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин
10:56 03.02.2023 (обновлено: 16:32 03.02.2023)
 
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина

Киев заподозрил Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Руководителя "Группы Вагнера" на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность государства, сообщил офис генерального прокурора на своей странице в Facebook*.
Как указано в публикации, "под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора сообщено о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента Российской Федерации, руководителю" группы "Вагнер".
"Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", — сказано в посте.
Имя и фамилия фигуранта дела не указана, к сообщению прикреплено фото человека, но его лицо заретушировано.
Как пишет украинское интернет-издание "Страна", повестка о вызове на допрос в генеральную прокуратору Украины на имя Евгения Пригожина появилась в правительственной газете "Урядовый курьер". На допрос его вызывают 13, 14 и 15 февраля как подозреваемого.
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Осенью прошлого года российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". Он отмечал, что благодаря отваге ее членов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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