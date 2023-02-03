https://ria.ru/20230203/prigozhin-1849447193.html

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина - РИА Новости, 03.02.2023

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против Евгения Пригожина

Руководителя "Группы Вагнера" на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность государства, сообщил офис генерального прокурора на своей... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:56

2023-02-03T10:56

2023-02-03T16:32

украина

евгений пригожин

в мире

россия

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Руководителя "Группы Вагнера" на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность государства, сообщил офис генерального прокурора на своей странице в Facebook*.Как указано в публикации, "под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора сообщено о подозрении российскому предпринимателю, соратнику президента Российской Федерации, руководителю" группы "Вагнер"."Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", — сказано в посте.Имя и фамилия фигуранта дела не указана, к сообщению прикреплено фото человека, но его лицо заретушировано.Как пишет украинское интернет-издание "Страна", повестка о вызове на допрос в генеральную прокуратору Украины на имя Евгения Пригожина появилась в правительственной газете "Урядовый курьер". На допрос его вызывают 13, 14 и 15 февраля как подозреваемого.Осенью прошлого года российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". Он отмечал, что благодаря отваге ее членов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html

https://ria.ru/20230128/vagner-1848142804.html

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, евгений пригожин, в мире, россия, донбасс, владимир путин