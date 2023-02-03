https://ria.ru/20230203/poteri-1849539310.html

В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях

В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.02.2023

В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:55

2023-02-03T14:55

2023-02-03T15:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины