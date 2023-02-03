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В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/poteri-1849539310.html
В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях
В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.02.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:55
2023-02-03T15:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
14:55 03.02.2023 (обновлено: 15:03 03.02.2023)
 
В Минобороны назвали потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 человек на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено до 110 военнослужащих Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в Минобороны.
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