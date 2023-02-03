https://ria.ru/20230203/pooh-1849489006.html
В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты
В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты - РИА Новости, 03.02.2023
В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты
Солист и клавишник итальянской рок-группы Pooh Роби Факкинетти стал жертвой вооруженных грабителей, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:10
2023-02-03T13:10
2023-02-03T13:10
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РИМ, 3 фев – РИА Новости. Солист и клавишник итальянской рок-группы Pooh Роби Факкинетти стал жертвой вооруженных грабителей, сообщила газета Corriere della Sera. Преступление произошло вечером 29 января. Трое бандитов проникли на виллу в Бергамо, где находился 78-летний певец с женой Джованной Лоренци и сыном Роберто. По информации издания, грабители, лица которых были скрыты масками, под угрозой применения оружия заставили хозяев дома отдать им драгоценности. Затем нарушители скрылись. Местная полиция не распространяла официальной информации о произошедшем. Члены семьи Факкинетти также не раскрыли подробности ограбления. Однако младшая дочь певца Джулия отметила, что преступление произошло в "непростой психологический момент" для ее отца. В 2017 году Факкинетти впервые стал жертвой ограбления. Тогда его старший сын Франческо (сценический псевдоним DJ Francesco – Прим. Ред.) пригрозил, что обзаведется оружием, чтобы дать отпор преступникам в случае необходимости. Pooh была основана в 1966 году. В 1990-м коллектив стал победителем фестиваля в Сан-Ремо с песней Uomini soli ("Одинокие мужчины"). Группа продала более 100 миллионов дисков за свою музыкальную картеру.В 2016 году Pooh официально распалась. Однако коллектив периодически воссоединялся ради музыкальных мероприятий. Ранее Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами профессиональных грабителей. У супругов похитили деньги, дизайнерские вещи и технику.
https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768204470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, италия, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Италия, Знаменитости
В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты
В итальянском Бергамо дом рок-звезды Роби Факкинетти ограбили вооруженные бандиты
РИМ, 3 фев – РИА Новости.
Солист и клавишник итальянской рок-группы Pooh Роби Факкинетти стал жертвой вооруженных грабителей, сообщила
газета Corriere della Sera.
Преступление произошло вечером 29 января. Трое бандитов проникли на виллу в Бергамо, где находился 78-летний певец с женой Джованной Лоренци и сыном Роберто. По информации издания, грабители, лица которых были скрыты масками, под угрозой применения оружия заставили хозяев дома отдать им драгоценности. Затем нарушители скрылись.
Местная полиция не распространяла официальной информации о произошедшем. Члены семьи Факкинетти также не раскрыли подробности ограбления. Однако младшая дочь певца Джулия отметила, что преступление произошло в "непростой психологический момент" для ее отца.
В 2017 году Факкинетти впервые стал жертвой ограбления. Тогда его старший сын Франческо (сценический псевдоним DJ Francesco – Прим. Ред.) пригрозил, что обзаведется оружием, чтобы дать отпор преступникам в случае необходимости.
"Иду покупать себе арсенал. Если кто-то войдет в мой дом, он не выйдет живым. Если государство меня не защищает, я сделаю это сам", – отреагировал наследник артиста в своей соцсети.
Pooh была основана в 1966 году. В 1990-м коллектив стал победителем фестиваля в Сан-Ремо с песней Uomini soli ("Одинокие мужчины"). Группа продала более 100 миллионов дисков за свою музыкальную картеру.
В 2016 году Pooh официально распалась. Однако коллектив периодически воссоединялся ради музыкальных мероприятий.
Ранее Виктория и Дэвид Бэкхем стали
жертвами профессиональных грабителей. У супругов похитили деньги, дизайнерские вещи и технику.