https://ria.ru/20230203/pooh-1849489006.html

В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты

В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты - РИА Новости, 03.02.2023

В Италии дом рок-звезды ограбили вооруженные бандиты

Солист и клавишник итальянской рок-группы Pooh Роби Факкинетти стал жертвой вооруженных грабителей, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:10

2023-02-03T13:10

2023-02-03T13:10

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РИМ, 3 фев – РИА Новости. Солист и клавишник итальянской рок-группы Pooh Роби Факкинетти стал жертвой вооруженных грабителей, сообщила газета Corriere della Sera. Преступление произошло вечером 29 января. Трое бандитов проникли на виллу в Бергамо, где находился 78-летний певец с женой Джованной Лоренци и сыном Роберто. По информации издания, грабители, лица которых были скрыты масками, под угрозой применения оружия заставили хозяев дома отдать им драгоценности. Затем нарушители скрылись. Местная полиция не распространяла официальной информации о произошедшем. Члены семьи Факкинетти также не раскрыли подробности ограбления. Однако младшая дочь певца Джулия отметила, что преступление произошло в "непростой психологический момент" для ее отца. В 2017 году Факкинетти впервые стал жертвой ограбления. Тогда его старший сын Франческо (сценический псевдоним DJ Francesco – Прим. Ред.) пригрозил, что обзаведется оружием, чтобы дать отпор преступникам в случае необходимости. Pooh была основана в 1966 году. В 1990-м коллектив стал победителем фестиваля в Сан-Ремо с песней Uomini soli ("Одинокие мужчины"). Группа продала более 100 миллионов дисков за свою музыкальную картеру.В 2016 году Pooh официально распалась. Однако коллектив периодически воссоединялся ради музыкальных мероприятий. Ранее Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами профессиональных грабителей. У супругов похитили деньги, дизайнерские вещи и технику.

https://ria.ru/20220117/ograblenie-1768204470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, италия, знаменитости