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Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили - РИА Новости, 31.03.2022
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Шоубиз
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Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили
Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили - РИА Новости, 31.03.2022
Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили
Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами грабителей. Злоумышленники пробрались на второй этаж их дома в Лондоне, сообщает The Scottish Sun. Звезды вместе с... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:59
2022-03-31T10:59
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами грабителей. Злоумышленники пробрались на второй этаж их дома в Лондоне, сообщает The Scottish Sun. Звезды вместе с десятилетней дочерью в этот момент находились в другой комнате.Об инциденте первым узнал сын знаменитостей Круз – он вернулся с ночной прогулки и заметил разграбленную спальню и осколки разбитого окна. Подросток позвал отца, и тот позвонил в службу экстренной помощи.Сообщается, что у звезд украли несколько тысяч фунтов, а также дизайнерские вещи и технику.Дэвид и Виктория купили этот дом в 2013 году за 31 миллион фунтов стерлингов, а затем пара потратила еще восемь миллионов на его переделку. В доме помимо семи спален есть подиум, игровая комната, тренажерный зал, спа-центр и подземная стоянка для автомобилей.
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знаменитости
10:59 31.03.2022
 
Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили

Грабители проникли в дом Виктории и Дэвида Бэкхем в Лондоне

© @victoriabeckhamДэвид и Виктория Бекхэм в Версале
Дэвид и Виктория Бекхэм в Версале
© @victoriabeckham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами грабителей. Злоумышленники пробрались на второй этаж их дома в Лондоне, сообщает The Scottish Sun. Звезды вместе с десятилетней дочерью в этот момент находились в другой комнате.
Об инциденте первым узнал сын знаменитостей Круз – он вернулся с ночной прогулки и заметил разграбленную спальню и осколки разбитого окна. Подросток позвал отца, и тот позвонил в службу экстренной помощи.

"К сожалению, Бэкхем стали жертвами довольно профессиональных воров, которые орудуют в этом районе. Хорошо, что преступники добрались только до одной спальни, прежде чем сбежать. Ни одна из украденных вещей, к счастью, не несла для знаменитостей никакой эмоциональной ценности", – рассказал источник изданию.

Сообщается, что у звезд украли несколько тысяч фунтов, а также дизайнерские вещи и технику.
Дэвид и Виктория купили этот дом в 2013 году за 31 миллион фунтов стерлингов, а затем пара потратила еще восемь миллионов на его переделку. В доме помимо семи спален есть подиум, игровая комната, тренажерный зал, спа-центр и подземная стоянка для автомобилей.
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