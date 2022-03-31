https://ria.ru/20220331/bekkhem-1781016932.html

Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили

Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили - РИА Новости, 31.03.2022

Викторию и Дэвида Бэкхем ограбили

Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами грабителей. Злоумышленники пробрались на второй этаж их дома в Лондоне, сообщает The Scottish Sun. Звезды вместе с... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:59

2022-03-31T10:59

2022-03-31T10:59

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Виктория и Дэвид Бэкхем стали жертвами грабителей. Злоумышленники пробрались на второй этаж их дома в Лондоне, сообщает The Scottish Sun. Звезды вместе с десятилетней дочерью в этот момент находились в другой комнате.Об инциденте первым узнал сын знаменитостей Круз – он вернулся с ночной прогулки и заметил разграбленную спальню и осколки разбитого окна. Подросток позвал отца, и тот позвонил в службу экстренной помощи.Сообщается, что у звезд украли несколько тысяч фунтов, а также дизайнерские вещи и технику.Дэвид и Виктория купили этот дом в 2013 году за 31 миллион фунтов стерлингов, а затем пара потратила еще восемь миллионов на его переделку. В доме помимо семи спален есть подиум, игровая комната, тренажерный зал, спа-центр и подземная стоянка для автомобилей.

https://ria.ru/20220330/miller-1780911770.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости