https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html

В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине

В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине - РИА Новости, 03.02.2023

В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель не согласен с тем, что США в целом в большей мере поддерживают Украину, чем Европейский союз. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:44

2023-02-03T17:44

2023-02-03T17:44

шарль мишель

евросовет

евросоюз

украина

сша

жозеп боррель

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель не согласен с тем, что США в целом в большей мере поддерживают Украину, чем Европейский союз. По его словам, ЕС делает необходимое для решения проблем цен на энергетику и обеспечения поставок, но многое еще предстоит сделать. "Кроме того, если мы добавим сюда прием миллионов украинских беженцев, то станет ясно, что мы (ЕС и США) находимся примерно на одном уровне по выделению помощи (Украине)", - пояснил он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз с начала конфликта на Украине в феврале прошлого года выделил этой стране суммарную помощь уже на 50 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230201/pomosch-1848923346.html

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шарль мишель, евросовет, евросоюз, украина, сша, жозеп боррель, в мире, экономика