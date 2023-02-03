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В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине - РИА Новости, 03.02.2023
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В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине
В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине - РИА Новости, 03.02.2023
В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель не согласен с тем, что США в целом в большей мере поддерживают Украину, чем Европейский союз. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:44
2023-02-03T17:44
шарль мишель
евросовет
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экономика
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель не согласен с тем, что США в целом в большей мере поддерживают Украину, чем Европейский союз. По его словам, ЕС делает необходимое для решения проблем цен на энергетику и обеспечения поставок, но многое еще предстоит сделать. "Кроме того, если мы добавим сюда прием миллионов украинских беженцев, то станет ясно, что мы (ЕС и США) находимся примерно на одном уровне по выделению помощи (Украине)", - пояснил он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз с начала конфликта на Украине в феврале прошлого года выделил этой стране суммарную помощь уже на 50 миллиардов евро.
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шарль мишель, евросовет, евросоюз, украина, сша, жозеп боррель, в мире, экономика
Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Украина, США, Жозеп Боррель, В мире, Экономика
17:44 03.02.2023
 
В ЕС выразили несогласие с тем, что США больше помогают Украине

Глава Евросовета Мишель: ЕС платит большую экономическую цену за помощь Украине, чем США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВход в здание Европейского Совета в Брюсселе
Вход в здание Европейского Совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Европейского Совета в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель не согласен с тем, что США в целом в большей мере поддерживают Украину, чем Европейский союз.
"Это не так. С одной стороны, мы платим гораздо большую экономическую цену, чем США, так как они являются экспортером энергоресурсов. А мы наблюдаем потрясения на энергетическом рынке в Европе", - заявил глава Евросовета в интервью телеканалу France 24.
По его словам, ЕС делает необходимое для решения проблем цен на энергетику и обеспечения поставок, но многое еще предстоит сделать. "Кроме того, если мы добавим сюда прием миллионов украинских беженцев, то станет ясно, что мы (ЕС и США) находимся примерно на одном уровне по выделению помощи (Украине)", - пояснил он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз с начала конфликта на Украине в феврале прошлого года выделил этой стране суммарную помощь уже на 50 миллиардов евро.
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Шарль МишельЕвросоветЕвросоюзУкраинаСШАЖозеп БоррельВ миреЭкономика
 
 
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