https://ria.ru/20230203/pomosch-1849572590.html

В ООН заявили, что готовы поставить гумпомощь в новые российские регионы

В ООН заявили, что готовы поставить гумпомощь в новые российские регионы - РИА Новости, 03.02.2023

В ООН заявили, что готовы поставить гумпомощь в новые российские регионы

Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что агентства ООН готовы отправить конвои с гуманитарной помощью... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:06

2023-02-03T16:06

2023-02-03T16:11

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что агентства ООН готовы отправить конвои с гуманитарной помощью в новые регионы РФ, но им нужны гарантии безопасности. "Было отправлено несколько уведомлений (в Российскую Федерацию – ред.), чтобы достичь районов, находящихся под текущим контролем вооруженных сил Российской Федерации. Нам не были даны адекватные гарантии безопасности, чтобы отправиться в эти районы", - сказал Лаерке на брифинге ООН. Он добавил, что характер боевых действий сделал это невозможным. "Прежде чем мы сможем отправиться в такие районы, нам нужны гарантии от тех, кто контролирует эти районы, что безопасность может быть гарантирована, и мы до сих пор не получили ответов на эти запросы", - уточнил пресс-секретарь УКГБ. Агентства ООН на данный момент отправляют автоколонны с гуманитарной помощью только в районы, контролируемые Киевом, иногда всего в нескольких километрах от линии фронта. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230201/zasedanie-1849094621.html

https://ria.ru/20230202/oon-1849203602.html

россия

донбасс

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в мире, россия, донбасс, киев, владимир путин, оон