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В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2023
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В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине
В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2023
В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине
Австрия, несмотря на приверженность к военному нейтралитету согласно своей конституции, не может быть нейтральной политически, когда идет речь о ситуации на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:56
2023-02-03T10:56
в мире
австрия
украина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Австрия, несмотря на приверженность к военному нейтралитету согласно своей конституции, не может быть нейтральной политически, когда идет речь о ситуации на Украине, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью порталу Euractive. "Важно подчеркнуть, что, хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей конституцией и правовыми нормами, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине. Вот почему мы с самого начала поддерживали все санкции ЕС. Главная идея заключается в солидарности с Украиной", - сказала министр обороны. В статье отмечается, что, по данным Кильского института мировой экономики, Австрия пообещала выделить более 580 миллионов евро, в основном в виде гуманитарной помощи. "Каждый запрос, который поступает с Украины... проверяется нами, а затем также доставляется", - подчеркнула Таннер. Также министр обороны Австрии добавила, что Австрия является одной из стран, принявших больше всего украинских беженцев. После начала специальной военной операции на Украине страна приняла более 50 тысяч человек. "Мы приняли их и проявили к ним заботу. Я считаю это очень важным достижением", - добавила она. Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html
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в мире, австрия, украина
В мире, Австрия, Украина
10:56 03.02.2023
 
В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине

Глава Минобороны Таннер: Вена не может быть нейтральной, когда речь идет о помощи Киеву

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Австрия, несмотря на приверженность к военному нейтралитету согласно своей конституции, не может быть нейтральной политически, когда идет речь о ситуации на Украине, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью порталу Euractive.
"Важно подчеркнуть, что, хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей конституцией и правовыми нормами, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине. Вот почему мы с самого начала поддерживали все санкции ЕС. Главная идея заключается в солидарности с Украиной", - сказала министр обороны.
В статье отмечается, что, по данным Кильского института мировой экономики, Австрия пообещала выделить более 580 миллионов евро, в основном в виде гуманитарной помощи.
"Каждый запрос, который поступает с Украины... проверяется нами, а затем также доставляется", - подчеркнула Таннер.
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Также министр обороны Австрии добавила, что Австрия является одной из стран, принявших больше всего украинских беженцев. После начала специальной военной операции на Украине страна приняла более 50 тысяч человек.
"Мы приняли их и проявили к ним заботу. Я считаю это очень важным достижением", - добавила она.
Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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