https://ria.ru/20230203/pomosch-1849446519.html

В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине

В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине - РИА Новости, 03.02.2023

В Минобороны Австрии прокомментировали решение о помощи Украине

Австрия, несмотря на приверженность к военному нейтралитету согласно своей конституции, не может быть нейтральной политически, когда идет речь о ситуации на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:56

2023-02-03T10:56

2023-02-03T10:56

в мире

австрия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101878/94/1018789418_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_90b7fdd3a7770a624fe3f75ec38062ee.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Австрия, несмотря на приверженность к военному нейтралитету согласно своей конституции, не может быть нейтральной политически, когда идет речь о ситуации на Украине, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью порталу Euractive. "Важно подчеркнуть, что, хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей конституцией и правовыми нормами, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине. Вот почему мы с самого начала поддерживали все санкции ЕС. Главная идея заключается в солидарности с Украиной", - сказала министр обороны. В статье отмечается, что, по данным Кильского института мировой экономики, Австрия пообещала выделить более 580 миллионов евро, в основном в виде гуманитарной помощи. "Каждый запрос, который поступает с Украины... проверяется нами, а затем также доставляется", - подчеркнула Таннер. Также министр обороны Австрии добавила, что Австрия является одной из стран, принявших больше всего украинских беженцев. После начала специальной военной операции на Украине страна приняла более 50 тысяч человек. "Мы приняли их и проявили к ним заботу. Я считаю это очень важным достижением", - добавила она. Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Австрия не участвует в поставках летальных вооружений на Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

https://ria.ru/20230202/evropa-1849087683.html

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, украина