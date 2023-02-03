https://ria.ru/20230203/polsha-1849409559.html

Разъяренные поляки пригрозили "крестьянским восстанием" из-за Украины

Разъяренные поляки пригрозили "крестьянским восстанием" из-за Украины - РИА Новости, 03.02.2023

Разъяренные поляки пригрозили "крестьянским восстанием" из-за Украины

Польские фермеры, устроившие акцию протеста из-за ввоза в страну украинского зерна, заявили о риске разорения из-за разницы в стоимости сырья из соседней... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T04:43

2023-02-03T04:43

2023-02-03T04:43

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украина

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еврокомиссия

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Польские фермеры, устроившие акцию протеста из-за ввоза в страну украинского зерна, заявили о риске разорения из-за разницы в стоимости сырья из соседней страны, сообщил портал RMF24.Местные фермеры ранее заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Ряд польских организаций, объединяющих фермеров, также выразили протест, так как в страну ввозится сельхозпродукция, которая не идет на экспорт, хотя изначально для этого предназначается. При этом местные фермеры называют зерно низкокачественным. По официальным данным польской стороны, за минувший год в эту страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна."Протестующие утверждают, что не могут продать польскую пшеницу даже по 1000 злотых (около 16 тысяч рублей. – ред.) за тонну, то есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно", - отмечается в сюжете.Один из протестующих заявил RMF24, что акция стала "народным вето" и "крестьянским восстанием". "Суть дела состоит не в экономическом вопросе, а в будущем наших семейных ферм, на которое правительство сделало ставку, которое не сходит с уст всех правительств уже три десятилетия. Сегодня дело доходит до того, что нас в одночасье столкнули с украинским индустриальным сельским хозяйством", — пожаловался он.Другой протестующий сообщил, что вопрос в данном случае не в том, что фермеры не хотят "помогать Украине", они "просто-напросто хотят, чтобы был наведен порядок". "Мы в ярости… Во многом мы должны благодарить за это наших закупщиков, потому что они скупили украинское зерно", — констатировал еще один участник акции.Организатор протеста в Подкарпатье Роман Кондрув подчеркнул, что многие из присутствующих фермеров помогали украинцам. "Но мы должны привлечь внимание к нашей ситуации, потому что в противном случае мы разоримся", — предупредил он.Как ранее сообщил портал Euractiv, Еврокомиссия пересмотрит режим либерализации торговли агропродовольственными товарами с Украиной из-за убытков европейских фермеров.

https://ria.ru/20230126/prodovolstvie-1847656714.html

https://ria.ru/20230116/zerno-1845243016.html

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в мире, украина, польша, еврокомиссия