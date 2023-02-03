https://ria.ru/20230203/podrostki-1849420149.html
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником - РИА Новости, 03.02.2023
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником
В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:40
2023-02-03T08:40
2023-02-03T08:40
происшествия
дудинка
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. На появившейся в социальных сетях фотографии изображен молодой человек с написанным на лбу нецензурным словом. Есть также видео издевательств - молодые люди сами снимали свои действия на камеру. Ранее сообщалось, что потерпевшим оказался 13-летний школьник. По уточненной информации ведомства, издевались над ним в январе-феврале и августе подростки 12,14 и 15 лет. "В Дудинке возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что некоторые подростки состояли на профилактическом учете, а несколько законных представителей привлекались к уголовной и административной ответственности. Следователи полагают, что представители соответствующих органов Дудинки не приняли должных профилактических мер.
https://ria.ru/20230112/sud-1844326938.html
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дудинка, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дудинка, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником
В Дудинке завели дело после публикации видео с издевательствами подростков над школьником
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости.
В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает
пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
На появившейся в социальных сетях фотографии изображен молодой человек с написанным на лбу нецензурным словом. Есть также видео издевательств - молодые люди сами снимали свои действия на камеру. Ранее сообщалось, что потерпевшим оказался 13-летний школьник. По уточненной информации ведомства, издевались над ним в январе-феврале и августе подростки 12,14 и 15 лет.
"В Дудинке возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что некоторые подростки состояли на профилактическом учете, а несколько законных представителей привлекались к уголовной и административной ответственности. Следователи полагают, что представители соответствующих органов Дудинки не приняли должных профилактических мер.