https://ria.ru/20230203/podrostki-1849420149.html

В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником

В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником - РИА Новости, 03.02.2023

В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником

В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:40

2023-02-03T08:40

2023-02-03T08:40

происшествия

дудинка

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. На появившейся в социальных сетях фотографии изображен молодой человек с написанным на лбу нецензурным словом. Есть также видео издевательств - молодые люди сами снимали свои действия на камеру. Ранее сообщалось, что потерпевшим оказался 13-летний школьник. По уточненной информации ведомства, издевались над ним в январе-феврале и августе подростки 12,14 и 15 лет. "В Дудинке возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что некоторые подростки состояли на профилактическом учете, а несколько законных представителей привлекались к уголовной и административной ответственности. Следователи полагают, что представители соответствующих органов Дудинки не приняли должных профилактических мер.

https://ria.ru/20230112/sud-1844326938.html

https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html

дудинка

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дудинка, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)