Рейтинг@Mail.ru
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/podrostki-1849420149.html
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником - РИА Новости, 03.02.2023
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником
В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:40
2023-02-03T08:40
происшествия
дудинка
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. На появившейся в социальных сетях фотографии изображен молодой человек с написанным на лбу нецензурным словом. Есть также видео издевательств - молодые люди сами снимали свои действия на камеру. Ранее сообщалось, что потерпевшим оказался 13-летний школьник. По уточненной информации ведомства, издевались над ним в январе-феврале и августе подростки 12,14 и 15 лет. "В Дудинке возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что некоторые подростки состояли на профилактическом учете, а несколько законных представителей привлекались к уголовной и административной ответственности. Следователи полагают, что представители соответствующих органов Дудинки не приняли должных профилактических мер.
https://ria.ru/20230112/sud-1844326938.html
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html
дудинка
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дудинка, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дудинка, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
08:40 03.02.2023
 
В Дудинке завели дело об издевательствах подростков над школьником

В Дудинке завели дело после публикации видео с издевательствами подростков над школьником

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. В Дудинке после скандального видео с подростковой травлей возбудили уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
На появившейся в социальных сетях фотографии изображен молодой человек с написанным на лбу нецензурным словом. Есть также видео издевательств - молодые люди сами снимали свои действия на камеру. Ранее сообщалось, что потерпевшим оказался 13-летний школьник. По уточненной информации ведомства, издевались над ним в январе-феврале и августе подростки 12,14 и 15 лет.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 11:31
В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе
"В Дудинке возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что некоторые подростки состояли на профилактическом учете, а несколько законных представителей привлекались к уголовной и административной ответственности. Следователи полагают, что представители соответствующих органов Дудинки не приняли должных профилактических мер.
Сотрудник Следственого комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 13:37
В Челябинске дали срок подростку, избившему сверстника до смерти
 
ПроисшествияДудинкаКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала