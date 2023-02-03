https://ria.ru/20230203/plennyy-1849410411.html

Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой

Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой - РИА Новости, 03.02.2023

Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой

Пленный украинский военный Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти гражданских в ДНР в марте 2022 года. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T05:05

2023-02-03T05:05

2023-02-03T08:40

специальная военная операция на украине

волноваха

волновахский район

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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Пленный украинский военный Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти гражданских в ДНР в марте 2022 года.Как рассказал Симбирский, в начале марта прошлого года в селе Новопетряковка Волновахского района колонна ВСУ, в составе которой он находился, столкнулась с российской колонной. Украинские солдаты потерпели поражение в бою и отступали. "Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу", — сказал Симбирский.После отступления подразделение Симбирского рассредоточилось по селу, а его взвод засел в дом в центре, где устроил наблюдательный пункт. С этой точки, рассказал военнопленный, по приказу капитана ВСУ с позывным "Мастиф" он со своим подразделением начал разводить подкрепление из числа мобилизованных по селу."Отправил (капитан с позывным "Мастиф". — Прим. ред.) нас, получается: меня, Валика-контрактника и четверых мобилизованных на окраину села. Он сказал, что надо занять в конце жилполосы дом. Сказал, что там никто не живет, по всей жилполосе гражданских не должно быть, в случае чего не рискуйте. Мы начали продвигаться к дому и обнаружили движение. Пришли к выводу, мне дали приказ, так сказать, мобилизованные просили выйти по рации к командиру — в итоге пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7", — сообщил военнопленный.По словам Симбирского, он выстрелил два раза по дому из РПГ. При осмотре на одной из кухонь нашли семь тел. В этом доме, добавил Симбирский, украинские военные пробыли двое суток, после чего вернулись в дом в центре села. Командование, по его словам, никак не отреагировало на сообщение об этом военном преступлении."Руководству сообщили, руководство больше не обратило внимание", — заключил украинский пленный.Симбирский рассказал, что сам он родом из Кривого Рога, служил по контракту, в плен сдался в середине октября в селе Водное под Угледаром в ДНР. Ранее он сообщил РИА Новости, что в его подразделении во время боев в Волновахском районе военный медик раздавал солдатам амфетамин.

https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html

https://ria.ru/20221126/plennye-1834449329.html

волноваха

волновахский район

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волноваха, волновахский район