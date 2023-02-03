https://ria.ru/20230203/plennyy-1849410411.html
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой - РИА Новости, 03.02.2023
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
Пленный украинский военный Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти гражданских в ДНР в марте 2022 года. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:05
2023-02-03T05:05
2023-02-03T08:40
специальная военная операция на украине
волноваха
волновахский район
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Пленный украинский военный Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти гражданских в ДНР в марте 2022 года.Как рассказал Симбирский, в начале марта прошлого года в селе Новопетряковка Волновахского района колонна ВСУ, в составе которой он находился, столкнулась с российской колонной. Украинские солдаты потерпели поражение в бою и отступали. "Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу", — сказал Симбирский.После отступления подразделение Симбирского рассредоточилось по селу, а его взвод засел в дом в центре, где устроил наблюдательный пункт. С этой точки, рассказал военнопленный, по приказу капитана ВСУ с позывным "Мастиф" он со своим подразделением начал разводить подкрепление из числа мобилизованных по селу."Отправил (капитан с позывным "Мастиф". — Прим. ред.) нас, получается: меня, Валика-контрактника и четверых мобилизованных на окраину села. Он сказал, что надо занять в конце жилполосы дом. Сказал, что там никто не живет, по всей жилполосе гражданских не должно быть, в случае чего не рискуйте. Мы начали продвигаться к дому и обнаружили движение. Пришли к выводу, мне дали приказ, так сказать, мобилизованные просили выйти по рации к командиру — в итоге пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7", — сообщил военнопленный.По словам Симбирского, он выстрелил два раза по дому из РПГ. При осмотре на одной из кухонь нашли семь тел. В этом доме, добавил Симбирский, украинские военные пробыли двое суток, после чего вернулись в дом в центре села. Командование, по его словам, никак не отреагировало на сообщение об этом военном преступлении."Руководству сообщили, руководство больше не обратило внимание", — заключил украинский пленный.Симбирский рассказал, что сам он родом из Кривого Рога, служил по контракту, в плен сдался в середине октября в селе Водное под Угледаром в ДНР. Ранее он сообщил РИА Новости, что в его подразделении во время боев в Волновахском районе военный медик раздавал солдатам амфетамин.
https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html
https://ria.ru/20221126/plennye-1834449329.html
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волноваха, волновахский район
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Волновахский район
05:05 03.02.2023 (обновлено: 08:40 03.02.2023)
Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой
Пленный солдат ВСУ Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Пленный украинский военный Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости сознался в убийстве девяти гражданских в ДНР в марте 2022 года.
Как рассказал Симбирский, в начале марта прошлого года в селе Новопетряковка Волновахского района колонна ВСУ, в составе которой он находился, столкнулась с российской колонной. Украинские солдаты потерпели поражение в бою и отступали.
"Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу", — сказал Симбирский.
После отступления подразделение Симбирского рассредоточилось по селу, а его взвод засел в дом в центре, где устроил наблюдательный пункт. С этой точки, рассказал военнопленный, по приказу капитана ВСУ с позывным "Мастиф" он со своим подразделением начал разводить подкрепление из числа мобилизованных по селу.
"Отправил (капитан с позывным "Мастиф". — Прим. ред.) нас, получается: меня, Валика-контрактника и четверых мобилизованных на окраину села. Он сказал, что надо занять в конце жилполосы дом. Сказал, что там никто не живет, по всей жилполосе гражданских не должно быть, в случае чего не рискуйте. Мы начали продвигаться к дому и обнаружили движение. Пришли к выводу, мне дали приказ, так сказать, мобилизованные просили выйти по рации к командиру — в итоге пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7", — сообщил военнопленный.
По словам Симбирского, он выстрелил два раза по дому из РПГ. При осмотре на одной из кухонь нашли семь тел.
"По одежде было видно, что это гражданские. Детей не было, были взрослые люди, три женщины и четыре мужчины", — сообщил он.
В этом доме, добавил Симбирский, украинские военные пробыли двое суток, после чего вернулись в дом в центре села. Командование, по его словам, никак не отреагировало на сообщение об этом военном преступлении.
"Руководству сообщили, руководство больше не обратило внимание", — заключил украинский пленный.
Симбирский рассказал, что сам он родом из Кривого Рога, служил по контракту, в плен сдался в середине октября в селе Водное под Угледаром в ДНР. Ранее он сообщил РИА Новости, что в его подразделении во время боев в Волновахском районе
военный медик раздавал солдатам амфетамин.