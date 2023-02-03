https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html

Украинский пленный рассказал, как медик ВСУ раздавал солдатам амфетамин

Украинский пленный рассказал, как медик ВСУ раздавал солдатам амфетамин - РИА Новости, 03.02.2023

Украинский пленный рассказал, как медик ВСУ раздавал солдатам амфетамин

Военный медик раздавал украинским бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными", рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T03:33

2023-02-03T03:33

2023-02-03T08:50

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

кривой рог

игорь кириллов

войска рхбз

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Военный медик раздавал украинским бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными", рассказал РИА Новости украинский военнопленный Вячеслав Симбирский.В конце января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов."Нас было человек 20, может, меньше — человек 15. Боевой медик — его все Федорович называли, я его первый раз видел — он достал герметичный пакетик с белым порошком и дал пацану одному. Говорит: "На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные". По разговору я понял, что это был амфетамин", - сказал военнопленный.Симбирский рассказал, что сам он родом из Кривого Рога, служил по контракту, в плен сдался в середине октября 2022 года в селе Водное под Угледаром в ДНР.Он уточнил, что эпизод с раздачей наркотиков произошел в марте 2022 года перед боем в селе Новопетряковка под Волновахой в ДНР. В этот период там шли тяжелые бои, при этом украинские войска применяли жестокую по отношению к мирному населению тактику. Свидетели и врачи разрушенной украинскими военными больницы в освобожденной Волновахе подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении. Перед бегством из города они расстреляли больницу из танка, рассказали РИА Новости сотрудники медучреждения.

https://ria.ru/20230202/vsu-1849227609.html

https://ria.ru/20230201/plennye-1849011912.html

россия

донецкая народная республика

кривой рог

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Военнопленный об амфетаминах для украинских бойцов Военный медик раздавал украинским бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными", рассказал РИА Новости военнопленный 2023-02-03T03:33 true PT0M32S

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россия, донецкая народная республика, кривой рог, игорь кириллов, войска рхбз