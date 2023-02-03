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В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/plen-1849413306.html
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами - РИА Новости, 03.02.2023
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами
Российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у иностранных инструкторов, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T07:06
2023-02-03T08:45
специальная военная операция на украине
кременная
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у иностранных инструкторов, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По словам Кимаковского, российские бойцы уничтожили около 50 украинских военных. При этом союзные силы не только держат оборону, но и уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов."Противник отступает, бросая своих пленных и убитых. Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы", — уточнил советник врио главы ДНР.Как сообщал Кимаковский накануне, ВСУ в районе Кременной несут большие потери в личном составе и технике.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
07:06 03.02.2023 (обновлено: 08:45 03.02.2023)
 
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами

Кимаковский: в ЛНР пленили солдат ВСУ, обученных иностранными инструкторами

© Фото : Sgt. Anthony JonesИнструктор обучает солдат ВСУ
Инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у иностранных инструкторов, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"В районе Кременной наши ребята из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия: захватили опорный пункт противника, захватили пленных, которые находились в наркотическом опьянении", — рассказал он.
По словам Кимаковского, российские бойцы уничтожили около 50 украинских военных. При этом союзные силы не только держат оборону, но и уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
"Противник отступает, бросая своих пленных и убитых. Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы", — уточнил советник врио главы ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как сообщал Кимаковский накануне, ВСУ в районе Кременной несут большие потери в личном составе и технике.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 18:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ начнут обучаться работе на Leopard 2 на следующей неделе, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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