https://ria.ru/20230203/plen-1849413306.html
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами - РИА Новости, 03.02.2023
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами
Российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у иностранных инструкторов, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T07:06
2023-02-03T07:06
2023-02-03T08:45
специальная военная операция на украине
кременная
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие в ЛНР взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у иностранных инструкторов, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По словам Кимаковского, российские бойцы уничтожили около 50 украинских военных. При этом союзные силы не только держат оборону, но и уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов."Противник отступает, бросая своих пленных и убитых. Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы", — уточнил советник врио главы ДНР.Как сообщал Кимаковский накануне, ВСУ в районе Кременной несут большие потери в личном составе и технике.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней республики. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
07:06 03.02.2023 (обновлено: 08:45 03.02.2023)
В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами
Кимаковский: в ЛНР пленили солдат ВСУ, обученных иностранными инструкторами