https://ria.ru/20230203/plan-1849652242.html

Мелони заявила, что Зеленский "готовит план" по началу диалога с Россией

Мелони заявила, что Зеленский "готовит план" по началу диалога с Россией - РИА Новости, 03.02.2023

Мелони заявила, что Зеленский "готовит план" по началу диалога с Россией

Владимир Зеленский "работает над планом", который позволить начать мирный диалог, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:29

2023-02-03T20:29

2023-02-03T21:02

специальная военная операция на украине

италия

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украина

джорджа мелони

владимир зеленский

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РИМ, 3 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский "работает над планом", который позволить начать мирный диалог, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони."Помощь Украине - это единственный способ привести действующих игроков за стол (переговоров)", - заявила она в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По ее словам, она договорилась с Зеленским о проведении визита в Киев до годовщины начала спецоперации РФ на Украине."Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, что у нас есть, это помогать Украине", - заявила Мелони. Трансляцию ее выступления вел новостной телеканал Rainews24.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230113/plan-1844774031.html

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