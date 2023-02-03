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NZZ: США предлагали Украине отдать России 20% территории в обмен на мир - РИА Новости, 03.02.2023
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NZZ: США предлагали Украине отдать России 20% территории в обмен на мир
NZZ: США предлагали Украине отдать России 20% территории в обмен на мир - РИА Новости, 03.02.2023
NZZ: США предлагали Украине отдать России 20% территории в обмен на мир
Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать российской стороне около 20 процентов территории Украины... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T02:53
2023-02-03T02:53
в мире
украина
россия
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
джо байден
сша
донбасс
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitungсо ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.По информации NZZ, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Обе стороны, утверждает издание, отказались от подобного варианта.Лишь после провала миссии Бернса, пишет NZZ, Байден решился на поставку Украине танков Abrams.При этом американское издание Newsweek приводит слова заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта, заявившего, что статья NZZ"не соответствует действительности".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Глава дипломатического ведомства добавил, что Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют.
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в мире, украина, россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), джо байден, сша, донбасс, m1 abrams, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Джо Байден, США, Донбасс, M1 Abrams, Владимир Путин
02:53 03.02.2023
 
NZZ: США предлагали Украине отдать России 20% территории в обмен на мир

NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал Украине передать России 20% территории в обмен на мир

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitungсо ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.
По информации NZZ, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Обе стороны, утверждает издание, отказались от подобного варианта.
Лишь после провала миссии Бернса, пишет NZZ, Байден решился на поставку Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek приводит слова заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта, заявившего, что статья NZZ"не соответствует действительности".
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
02:21
Глава ЦРУ назвал следующие полгода "критическими" для конфликта на Украине
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Глава дипломатического ведомства добавил, что Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют.
 
В миреУкраинаРоссияУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Джо БайденСШАДонбассM1 AbramsВладимир Путин
 
 
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