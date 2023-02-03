NZZ: США предлагали Украине отдать России 20% территории в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ Бернс предлагал Украине передать России 20% территории в обмен на мир
© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitungсо ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.
По информации NZZ, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Обе стороны, утверждает издание, отказались от подобного варианта.
Лишь после провала миссии Бернса, пишет NZZ, Байден решился на поставку Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek приводит слова заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта, заявившего, что статья NZZ"не соответствует действительности".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Глава дипломатического ведомства добавил, что Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и понимает, что им манипулируют.