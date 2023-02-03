https://ria.ru/20230203/peskov-1849490071.html

Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией

Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией - РИА Новости, 03.02.2023

Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:52

2023-02-03T12:52

2023-02-03T12:53

россия

ноябрьск

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией. Ранее СМИ сообщили, что жители Ноябрьска назвали дочь, которая родилась 31 января, Россией. "Нет, не обратили", - ответил Песков на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на это сообщение.

https://ria.ru/20230131/imena-1848597164.html

россия

ноябрьск

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Дарья Буймова

россия, ноябрьск, дмитрий песков, общество