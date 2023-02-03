https://ria.ru/20230203/peskov-1849490071.html
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией - РИА Новости, 03.02.2023
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:52
2023-02-03T12:52
2023-02-03T12:53
россия
ноябрьск
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией. Ранее СМИ сообщили, что жители Ноябрьска назвали дочь, которая родилась 31 января, Россией. "Нет, не обратили", - ответил Песков на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на это сообщение.
https://ria.ru/20230131/imena-1848597164.html
россия
ноябрьск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ноябрьск, дмитрий песков, общество
Россия, Ноябрьск, Дмитрий Песков, Общество
12:52 03.02.2023 (обновлено: 12:53 03.02.2023)
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией
В Кремле не обратили внимания на новость о девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией