Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/peskov-1849490071.html
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией - РИА Новости, 03.02.2023
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:52
2023-02-03T12:53
россия
ноябрьск
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией. Ранее СМИ сообщили, что жители Ноябрьска назвали дочь, которая родилась 31 января, Россией. "Нет, не обратили", - ответил Песков на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на это сообщение.
https://ria.ru/20230131/imena-1848597164.html
россия
ноябрьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ноябрьск, дмитрий песков, общество
Россия, Ноябрьск, Дмитрий Песков, Общество
12:52 03.02.2023 (обновлено: 12:53 03.02.2023)
 
Песков ответил на вопрос о девочке, которую назвали Россией

В Кремле не обратили внимания на новость о девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обратили внимания на новость о новорожденной девочке в Ноябрьске, которую назвали Россией.
Ранее СМИ сообщили, что жители Ноябрьска назвали дочь, которая родилась 31 января, Россией.
"Нет, не обратили", - ответил Песков на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на это сообщение.
Младенец спит в кроватке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 10:53Культура
Названы самые необычные имена, которые давали детям в Москве в 2022 году
 
РоссияНоябрьскДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала