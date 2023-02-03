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В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/peregovory-1849474096.html
В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель
В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 03.02.2023
В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель
В ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, заявил в своей статье для австрийской... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:05
2023-02-03T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
европа
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. В ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, заявил в своей статье для австрийской газеты Standard глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. 'Конечно, некоторые утверждают, что большее количество оружия (для Киева со стороны НАТО - ред.) продлит (конфликт - ред.)... и приведет к дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры. Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению (конфликта - ред.) путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать...", - написал Боррель. Он заявил, что "все, кто пытался вести переговоры" с РФ, "ушли с пустыми руками". По его словам, "пока это не изменится, мы должны сделать вывод, что единственный способ закончить" конфликт - "дать Украине средства". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/strategiya-1849281142.html
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html
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в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европа
12:05 03.02.2023
 
В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель заявил, что в ЕС всегда открыты для переговоров по Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. В ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, заявил в своей статье для австрийской газеты Standard глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
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'Конечно, некоторые утверждают, что большее количество оружия (для Киева со стороны НАТО - ред.) продлит (конфликт - ред.)... и приведет к дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры. Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению (конфликта - ред.) путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать...", - написал Боррель.
Он заявил, что "все, кто пытался вести переговоры" с РФ, "ушли с пустыми руками".
По его словам, "пока это не изменится, мы должны сделать вывод, что единственный способ закончить" конфликт - "дать Украине средства".
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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