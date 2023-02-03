https://ria.ru/20230203/peregovory-1849474096.html

В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель

В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 03.02.2023

В Евросоюзе всегда открыты для переговоров по Украине, заявил Боррель

В ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, заявил в своей статье для австрийской... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:05

2023-02-03T12:05

2023-02-03T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

жозеп боррель

евросоюз

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. В ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, заявил в своей статье для австрийской газеты Standard глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. 'Конечно, некоторые утверждают, что большее количество оружия (для Киева со стороны НАТО - ред.) продлит (конфликт - ред.)... и приведет к дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры. Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению (конфликта - ред.) путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать...", - написал Боррель. Он заявил, что "все, кто пытался вести переговоры" с РФ, "ушли с пустыми руками". По его словам, "пока это не изменится, мы должны сделать вывод, что единственный способ закончить" конфликт - "дать Украине средства". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/strategiya-1849281142.html

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849266546.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, европа